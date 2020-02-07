سائق يحاول اغتصاب فتاة- تعبيرية
سائق يحاول اغتصاب فتاة- تعبيرية
حياتنا

سائق يغدر بالسعودي الذي يعمل لديه خلال توصيل ابنته .. اغتصبها في السيارة ولم يكتفِ بذلك!

كتب وطن
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أصيبت سعودية جراء تعرّضها للطعن من وافد خلال محاولته اغتصابها وذلك أثناء إيصالها لمنزلها في حي الشرائع، حيث قام بتغيير الطريق إلى طريق آخر مظلم وهو في حالة سكر.

وقالت الفتاة، إنها قاومت محاولة هتك عرضها من قبل الجاني، فقام بطعنها عدة طعنات في الرأس والظهر، وبعدها رماها؛ خوفا، عند أحد المستوصفات ولاذ بالفرار.

وقالت صحيفة سعودية، إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بشأن فتاة سعودية (تبلغ 21 عاما)، عثر عليها أمام مستشفى بمكة المكرمة، وعليها آثار دماء؛ إثر طعنات تلقتها بسلاح أبيض ”سكين“.

ووفق معلومات صحيفة ”الوئام“، فإن الجاني يعمل سائقا على كفالة والد الفتاة والسيارة التي يستقلها تعود ملكيتها لوالدة الفتاة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المركبة أمام منزل الفتاة وعليها آثار دماء، والجاني غير موجود، فيما تولت الشرطة القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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