“جرائم دبي إن لم تكُن اغتصاباً كانت انتحاراً” .. شابة تنتحر من فوق أطول ناطحات السحاب بالعالم والسبب!

أقدمت شابة بريطانية على الانتحار، بعد أن قفزت من الطابق الرابع والخمسين من إحدى أطول ناطحات السحاب في العالم في دبي.

وقالت صحيفة “ذي ميرور” البريطانية إن سارة هارفي، 34 عاما، قفزت من شقة في مبنى مارينا تورش الشهير والذي یبلغ طوله 336.1 متر.

وأشارت الصحيفة إلى أن هارفي كانت تعمل لصالح مجموعة فنادق فاخرة، وعملت في السابق مضيفة طيران لدى الخطوط الإماراتية.

ووفق الصحيفة، فقد وجد المحققون خمس ملاحظات شخصية لها تكشف معاناتها من الاكتئاب، وكانت تأخذ أدوية للتغلب على ذلك.

وكشفت عائلتها أن صحتها العامة في الأشهر الأخيرة بدت ممتازة. وزارت بلدها أكثر من مرة، ولم تكشف أي شيء بخصوص صحتها.