نصير العمري يتطاول على الملك عبدالله الثاني
نصير العمري يتطاول على الملك عبدالله الثاني
الهدهد

بعد إساءاته للسلطان قابوس .. كاتب أردني يتطاول على الملك عبدالله الثاني ويصف هؤلاء الأردنيين بـِ”المُخزين”

كتب وطن
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جدد الكاتب الأردني المثير للجدل نصير العمري هجومه على الملك واصفاً إياه بأنّه أساس الفساد في الأردن .وفق زعمه

وقال في تغريداتٍ له بحسابه في “تويتر”: “ملك الأردن يعلم ان شعبه ساكت وخانع ولا يمكن يتحرك كما تقول له المخابرات. لذلك هو يعلم ان الجوع والفساد وتدهور الأردن لن يفقده أي رصيد عند الكثير من الناس”.

وتابع: “في الأردن هناك نوعية من الناس مخزية ترى ان الملك اهم من الأردن موجودين في كل بيت”.

وأضاف قائلاً: “لو كان الفساد مطرا لكان ملك الأردن غيمة في السماء. الفساد في الأردن منهج حكم”.

واعتبر أن “رشوة النواب إحدى أهم طرق تدمير الشعب الأردني”.

وقال في تغريدةٍ أُخرى: “ليت الأردني يدرك ان مجلس النواب هو أداة لتمرير كل الخطط الخبيثة التي تستهدف الأردني البسيط”.

وذكر: “من أهم ميزات النائب الأردني انه فاسد قبل دخول المجلس وبعده. مجلس النواب هو مجلس كبار حرامية ومتنفذين وفاسدين البلد ما عدا أقلية لا حول لها ولا قوة” .

يشار إلى أن هجوم نصير العمري على ملك الأردن سبقه هجوم مماثل على سلطنة عُمان والسلطان الراحل قابوس بن سعيد، وكذلك السلطان الحالي هيثم بن طارق، ما دفع مغردون للتساؤل عن دوافع “العمري” وراء هذا الهجوم المفاجئ، حيث أشار البعض إلى أنه موجه من قبل الإمارات ويتم تمويله.

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