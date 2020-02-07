“بجهاز الكيّ وعصا خشبية وكلّ ما طالته يدها” .. هكذا قتلت الكويتية وزوجها مخدومتهما الفلبينية!

قررت محكمة الجنايات الكويتية تأجيل جلسة محاكمة المتهمين المتسببين بتوتر العلاقات بين الكويت والفلبين، لقيامهما بالإقدام على قتل مخدومتهما، إلى 25 مارس المقبل للاطلاع والمرافعة.

ووجهت المحكمة تهمة القتل العمد للمتهمين وهما مواطن وزوجته، وقد أنكرا التهمة المسندة إليهما.

وأكد تقرير النيابة العامة انه ووفق تقرير ضابط الواقعة فإن المتهمة كانت تتعدى بالضرب على المغدور بها منذ شهرين حتى يوم وفاتها، حيث انها في ذلك اليوم الذي جرى نقلها فيه إلى المستشفى من قبل زوج المتهمة الثانية، قامت المتهمة (الزوجة) بالتعدي على الخادمة بعنف.

واكد التقرير ان المتهمة استخدمت يدها ورجلها في ضرب المجني عليها، إضافة إلى ما طالته يدها من أدوات تمثلت في جهاز الكي المنزلي وملعقة طعام خشبية وعصا خشبية وشطاف الماء الصحي وملعقة حديدية ومفتاح المركبة الآلية.