أرامكو
أرامكو
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أرامكو السعودية في خطر داهم .. مسؤول كبير يعترف لأوّل مرّة بما حدث للشركة

كتب وطن
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قال خالد الحربي رئيس أمن المعلومات في شركة إن الشركة تتعرض لمحاولات تسلل إلكتروني متزايدة منذ الربع الأخير من عام 2019 وإن الشركة نجحت حتى الآن في التصدي لكل هذه المحاولات.

وأضاف الحربي لرويترز خلال مقابلة عبر الهاتف “بشكل عام هناك بالتأكيد زيادة في محاولات الهجمات (الإلكترونية) وننجح بشدة في منع هذه الهجمات بقدر الإمكان في مراحلها الأولى”.

وقال “نمط الهجمات (الإلكترونية) دوري، ونرى أن حجمها يزداد، وأظن أن هذا سيستمر”، دون الخوض في مزيد من التفاصيل عمن وراء تلك الهجمات.

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