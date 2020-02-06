يوسف علاونة يتطاول على العمانيين ويثير جدلاً واسعاً .. حساب عُماني معروف لقن الأردني “الساقط” درسا لن ينساه
عاود المرتزق الأردني يوف علاونة هجومه على سلطنة عُمان والتطاول على قادتها، حيث تحول مؤخرا لقلم مأجور من قبل السعودية والإمارات لمكايدة خصومهم ومن يرفض سياستهم.
ولم يكتف “علاونة” بتطاوله السابق على السلطان الراحل قابوس بن سعيد وانتقاصه من القيادة العمانية إرضاء لسيده ابن زايد، فخرج اليوم يتطاول على العُمانيين ويسخر من ثقافتهم.
ونشر الكاتب الأردني الساقط صورة من افتتاح مركز تعليم اللغة الفارسية في العاصمة العمانية مسقط، وعلق عليها بسخرية واستهزاء متطاولا على العمانيين.
التغريدة التي قوبلت برد عنيف من قبل حساب “الشاهين” العُماني الشهير بتصديه للإشاعات ضد السلطنة على تويتر ولجم المتطاولين عليها، حيث كتب:”نتعلم كل اللغات في كافة ارجاء السلطنة فنحن أهل حضارة تواصلت مع الحضارات ومنذ قرون نشرنا فيها الإسلام بلغة عربية فصيحة”
وتابع في رد عنيف على المرتزق الأردني:”نحن من وضع النقاط على حروفها وأرسى قواعدها وأصولها قبل أن يتكاثر أسلافك بنكاح الرهط والاستبضاع ونتجه بصلاتنا للكعبة المشرفة وليس للدرهم والدولار والريال”
وتابع “الشاهين” في رد ملجم:”فالحمد لله الذي خلق نباحك عواء لا ينتفع به عرب ولا عجم، والذي مسخك في صورة لا هي من بني البشر ولا الدواب والذي جعلك لقيط الأصل مجهول النسب فلا انت بأردني ولا أنت بخليجي، والذي ابتلاك بقلة الصنعة فغديت أجيراً مكترى حرفتك تحريك البراطم فقط والذي حرق كرتك فتلحق برفيقك وسيم يوسف قريبا”
واختتم حساب الشاهين العماني تغريداته بتذكير يوسف علاونة بأن مصيره سيكون مثل وسيم يوسف وسيصبح كارت محروق لدى ابن زايد قريبا:”تذكر كلامي جيداً فقريباً سنحتفي بك في وسم #كرت_محروق”
وغالباً ما يطلق علاونة تغريدات وتصريحات يتطاول فيها على سلطنة عمان، وينتقد فيها دورها البارز في رأب الصدع بالقضايا والازمات سواء في الإقليم أو على مستوى العالم، وآخرها ما يتعلق بالتوتر بين إيران وأمريكا.
وسبق أن ادعى “علاونة” أن سلطنة عمان تسعى لإنقاذ إيران من “مصيرٍ محتوم”، وأنها لا تريد إيران ضعيفة وخاسرة في هذه المواجهة. حسب قوله
وفي إشارةٍ إلى سلطنة، قال المرتزق الأردني إنّ “اصدقاء إيران أو المتلهفين على بقاء النظام الإيراني، يريدون استمرار إيران لكي تضعف السعودية”.
ولفت إلى زيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الى طهران مؤخراً. وقال إن العمانيين يقولون للإيرانيين “إنحنوا للعاصفة وتنازلوا”.