يوسف علاونة يتطاول على العمانيين ويثير جدلاً واسعاً .. حساب عُماني معروف لقن الأردني “الساقط” درسا لن ينساه

عاود المرتزق الأردني يوف علاونة هجومه على سلطنة عُمان والتطاول على قادتها، حيث تحول مؤخرا لقلم مأجور من قبل السعودية والإمارات لمكايدة خصومهم ومن يرفض سياستهم.

ولم يكتف “علاونة” بتطاوله السابق على السلطان الراحل قابوس بن سعيد وانتقاصه من القيادة العمانية إرضاء لسيده ابن زايد، فخرج اليوم يتطاول على العُمانيين ويسخر من ثقافتهم.

وفرحانين بتعليم اللغة الفارسية في مسقط

هذه فتوحاتكم!؟

الحمد لله الذي جعل 70% من لغتكم من خرابيش عوج اللسان العربي

الحمد لله أنها لا لغة علم ولا لغة صلاة.. لغة أكثر ما تنفع للتفاهم مع الحمالين في سوق الخضار https://t.co/pvRd9IZPAI — yousef-alalawnah يوسف علاونة (@yousef_alalawna) February 5, 2020

ونشر الكاتب الأردني الساقط صورة من افتتاح مركز تعليم اللغة الفارسية في العاصمة العمانية مسقط، وعلق عليها بسخرية واستهزاء متطاولا على العمانيين.

التغريدة التي قوبلت برد عنيف من قبل حساب “الشاهين” العُماني الشهير بتصديه للإشاعات ضد السلطنة على تويتر ولجم المتطاولين عليها، حيث كتب:”نتعلم كل اللغات في كافة ارجاء السلطنة فنحن أهل حضارة تواصلت مع الحضارات ومنذ قرون نشرنا فيها الإسلام بلغة عربية فصيحة”

نتعلم كل اللغات في كافة ارجاء السلطنة فنحن أهل حضارة تواصلت مع الحضارات

ومنذ قرون

نشرنا فيها الإسلام بلغة عربية فصيحة نحن من وضع النقاط على حروفها وأرسى قواعدها وأصولها

قبل أن يتكاثر أسلافك بنكاح الرهط والاستبضاع

ونتجه بصلاتنا للكعبة المشرفة

وليس للدرهم والدولار والريال pic.twitter.com/HfpVtqY18v — الشاهين🦅🇴🇲 (@_FALCON_01) February 6, 2020

وتابع في رد عنيف على المرتزق الأردني:”نحن من وضع النقاط على حروفها وأرسى قواعدها وأصولها قبل أن يتكاثر أسلافك بنكاح الرهط والاستبضاع ونتجه بصلاتنا للكعبة المشرفة وليس للدرهم والدولار والريال”

فالحمد لله الذي خلق نباحك عواء لا ينتفع به عرب ولا عجم

والذي مسخك في صورة لا هي من بني البشر ولا الدواب

والذي جعلك لقيط الأصل مجهول النسب فلا انت بأردني ولا أنت بخليجي

والذي ابتلاك بقلة الصنعة فغديت أجيراً مكترى حرفتك تحريك البراطم فقط

والذي حرق كرتك فتلحق برفيقك وسيم يوسف قريبا — الشاهين🦅🇴🇲 (@_FALCON_01) February 6, 2020

وتابع “الشاهين” في رد ملجم:”فالحمد لله الذي خلق نباحك عواء لا ينتفع به عرب ولا عجم، والذي مسخك في صورة لا هي من بني البشر ولا الدواب والذي جعلك لقيط الأصل مجهول النسب فلا انت بأردني ولا أنت بخليجي، والذي ابتلاك بقلة الصنعة فغديت أجيراً مكترى حرفتك تحريك البراطم فقط والذي حرق كرتك فتلحق برفيقك وسيم يوسف قريبا”

والذي جعلك عالة على بلاط بائد فاستجرت من الرمضاء بالنار

والذي أراد أن نعتبر ونتعظ من امثالك ومن يعيلهم من شيوخ مارقين وامراء لهم تابعين ومن والاهم من النائحات واللاطمين

الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه

تذكر كلامي جيداً

فقريباً سنحتفي بك في وسم #كرت_محروق@yousef_alalawna — الشاهين🦅🇴🇲 (@_FALCON_01) February 6, 2020

واختتم حساب الشاهين العماني تغريداته بتذكير يوسف علاونة بأن مصيره سيكون مثل وسيم يوسف وسيصبح كارت محروق لدى ابن زايد قريبا:”تذكر كلامي جيداً فقريباً سنحتفي بك في وسم #كرت_محروق”

وغالباً ما يطلق علاونة تغريدات وتصريحات يتطاول فيها على سلطنة عمان، وينتقد فيها دورها البارز في رأب الصدع بالقضايا والازمات سواء في الإقليم أو على مستوى العالم، وآخرها ما يتعلق بالتوتر بين إيران وأمريكا.

وسبق أن ادعى “علاونة” أن سلطنة عمان تسعى لإنقاذ إيران من “مصيرٍ محتوم”، وأنها لا تريد إيران ضعيفة وخاسرة في هذه المواجهة. حسب قوله

وفي إشارةٍ إلى سلطنة، قال المرتزق الأردني إنّ “اصدقاء إيران أو المتلهفين على بقاء النظام الإيراني، يريدون استمرار إيران لكي تضعف السعودية”.

ولفت إلى زيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الى طهران مؤخراً. وقال إن العمانيين يقولون للإيرانيين “إنحنوا للعاصفة وتنازلوا”.