“شاهد” وسيم يوسف يغني لـ”أم كلثوم” بعد أن جرى طرده من إمامة مسجد الشيخ زايد في أبوظبي

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي “فيديو”، للداعية الاماراتي وسيم يوسف، وهو يغني للفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم أغنية “حب إيه”، مثيراً جدلاً واسعاً على مواقع التواصل.

وظهر الداعية وسيم يوسف والذي طرد مؤخراً من إمامة أكبر مسجد في أبوظبي، مسجد الشيخ زايد، وأوكل له إمامة مسجد سلطان بن زايد، وهو يغني مقطعاً من أغنية لأم كلثوم “حب إيه اللي انت جاي تقول عليه”.

وسيم يوسف 👇



العلاّمة والمفتي والامام

والخطيب ومفسر الأحلام



هنا يغني لأم كلثوم من دار الافتاء



•#فبراير #شهر_الحلوين pic.twitter.com/c7EcRKTHnF — Eid alfadhly (@Kuwaitonly_1) February 1, 2020

ونشر مركز جامع الشيخ زايد بيانا أعلن فيه أنه “بعد أن تم تكليف وسيم يوسف خطيبا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول، فإنه لم يعد الآن إماما وخطيبا لمركز جامع الشيخ زايد الكبير”.

وجاء قرار الإعفاء بعد جدل أثاره نشر يوسف مقطع فيديو يشكو فيه من معاملة بعض الشباب الإماراتيين له وإيذائهم له ولعائلته بتعليقاتهم.

وكان الداعية الإماراتي قد نشر شريط فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يشرح فيه سبب رفعه قضايا ضد من أساءوا إليه من داخل الإمارات على مواقع التواصل.

وأعرب عن استعداده للتنازل عن القضايا إذا اعتذر المدّعى عليهم عن شتمهم له.

وكان الداعية المعروف بدعمه للنظام ولحكام الإمارات، واجه سيلا من الشتائم بسبب مواقفه وتفسيره للأحاديث النبوية. وكان آخر مواقفه التي أثارت الجدل تغريدة له أثنى فيها على بناء تجمع الديانات السماوية الذي من المنتظر الانتهاء منه في 2022.

وقال يوسف في شريط فيديو، إن الشتائم بحقه آذته وآذت عائلته ووصلت لحد تعرض ابنه للضرب، مما اضطره لمقاضاة الذين يستهدفونه، لكنه قال إنه مستعد لسحب الدعاوى إذا أعرب الذين يستهدفونه عن ندمهم واعتذروا.

ورفع وسيم يوسف 19 قضية سب وقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما هدد بمقاضاة كل من يسيء إليه من داخل الإمارات على مواقع التواصل.