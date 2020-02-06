كارثة.. مصابان بـ” كورونا” نجحا في الهروب من الهند إلى السعودية ورعب من تفشي الفيروس القاتل بين السعوديين

نقلت وسائل إعلام سعودية إعلان السلطات الهندية هروب مواطنين مصابين بفيروس كورونا القاتل إلى السعودية.

وذكرت وسائل الإعلام السعودية في النبأ الذي أوردته بصيغة خبر عاجل ما نصه “السلطات الهندية تعلن هروب شابين من الحجر الصحي لفيروس كورونا إلى السعودية”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السعودية على هذه الأنباء حتى هذه اللحظة.

يشار إلى أن وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيلامفيل مريدالهاران، أعلن الأسبوع الماضي، في تغريدة له على تويتر، أنه تم اكتشاف إصابة ممرضة هندية بفيروس كورونا في السعودية، بعد فحص حوالي 100 ممرضة هندية معظمهم من كيرالا، يعملون في مستشفى الحياة بالسعودية.

وأوضح وزير الدولة الهندي، أن الممرضة تخضع للعلاج في مستشفى عسير بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنها “تتماثل للشفاء بشكل جيد”

هذا وقررت المديرية السعودية العامة للجوازات اليوم، تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين، بسبب تفشي فيروس كورونا المتفشي.

وجاء قرار السعودية، الخميس، في إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

ولفتت “الجوازات” إلى أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين، وفي حال ثبوت مخالفة المقيمين لتعليق السفر للصين، فلن يسمح له بالعودة للمملكة.

وأدى تفشي الفيروس الذي بدأ في الصين إلى إصابة أكثر من 28200 شخص على مستوى العالم، وفق ما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس، الخميس، وذلك بعد مرور نحو 60 يوما على ظهور الحالة الأولى في أوائل ديسمبر الماضي.

وفي نظرة على الحالات المؤكدة حتى يوم الخميس في الصين، أعلنت بكين أن مجمل الوفيات وصل إلى 563 حالة، و28018 حالة أخرى تم التأكد من إصابتها بالفيروس في البر الرئيسي.

وكانت معظم الوفيات في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، حيث تم اكتشاف المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد لأول مرة في ديسمبر.