لبنانية تسمم زوجها وتصوره وهو يموت
لبنانية تسمم زوجها وتصوره وهو يموت
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فيديو| مشهد انعدمت فيه الانسانية .. زوجة عربية تسمّم زوجها وتصوّره وهو يحتضر ليخلو لها الجو مع عشيقها!

كتب وطن
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أقدمت سيدة لبنانية على تسميم زوجها “سوري الأصل” بالاتفاق مع عشيقها في منطقة النعامة بلبنان، من خلال وضع السم له في الطعام.

لم تكتف الزوجة بتسميم زوجها بل قامت بتصويره وهو يحتضر في حين كان يوصي ابناءه بالانتباه على انفسهم، لتقدم الزوجة وعشيقها على قتله بالحجارة.

وكشفت التحقيقات أن الزوجة وعشيقها الذي يدعى م.ن ويحمل الجنسية الفلسطينية، قد خططا للجريمة.

وبحسب ما كشف عنه الإعلامي أحمد قصير فقد دست الزوجة التي تدعى ن.ش البالغة من العمر 29 عامًا وتحمل الجنسية اللبنانية، السم لزوجها عبدالرحمن العكاري، البالغ من العمر 34 عامًا ويحمل الجنسية السورية، وذلك بالاتفاق مع عشيقها.

وتمكنت الشرطة إلقاء القبض على الزوجة وعشيقها، الذي كان في طرابلس، بعد يومين من وقوع الجريمة، وضبط بحوزته كمية من المخدرات.

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