هل يزور ابن سلمان تل أبيب سرا بعد صفقة العار.. “شاهد” طائرة تابعة للطيران الملكي السعودي تهبط بمطار بن غوريون

نشر ناشطون بمواقع التواصل خريطة جوية لما زعموا أنه خط سير طائرة ملكية تابعة للطيران الملكي السعودي، تكشف عن هبوطها بمطار بن غوريون الإسرائيلي.

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وبحسب الخريطة الجوية ـ التي لم يتسن لنا التأكد من صحتها ـ فإن طائرة تابعة للطيران الملكي السعودي من طراز B777-300 ، اقلعت من مطار مدينة جدة برحلة مباشرة وهبطت في مطار بن غوريون.

– طائرة تابعة للطيران الملكي السعودي من طراز B777-300 ، اقلعت من مطار مدينة جدة برحلة مباشرة وهبطت في مطار بن غوريون ..



– معلومات تؤكد أن على متنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد ابوظبي بن زايد

الهدف دعوة نتنياهو شخصيا لزيارة السعوديه pic.twitter.com/Fcch65mzyx — الرادع القطري (@RQ_QATAR) February 6, 2020

كما زعم بعض متداولي هذه الصورة ومنهم حسابات شهيرة على تويتر أن هناك معلومات تؤكد أن على متنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد ابوظبي بن زايد.

ويتزامن هذا مع إعلان صفقة القرن المشبوهة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، مع موافقة السعودية والإمارات عليها وسط غضب شعبي عارم بين الشعوب العربية تجاه أمريكا وإسرائيل وبعض حكام العرب الذين باركوا هذه الصفقة المشبوهة.

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