محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
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هل يزور ابن سلمان تل أبيب سرا بعد صفقة العار.. “شاهد” طائرة تابعة للطيران الملكي السعودي تهبط بمطار بن غوريون

كتب خاص "وطن"
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نشر ناشطون بمواقع التواصل خريطة جوية لما زعموا أنه خط سير طائرة ملكية تابعة للطيران الملكي السعودي، تكشف عن هبوطها بمطار بن غوريون الإسرائيلي.

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وبحسب الخريطة الجوية ـ التي لم يتسن لنا التأكد من صحتها ـ فإن طائرة تابعة للطيران الملكي السعودي من طراز B777-300 ، اقلعت من مطار مدينة جدة برحلة مباشرة وهبطت في .

كما زعم بعض متداولي هذه الصورة ومنهم حسابات شهيرة على تويتر أن هناك معلومات تؤكد أن على متنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد ابوظبي بن زايد.

ويتزامن هذا مع إعلان صفقة القرن المشبوهة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، مع موافقة السعودية والإمارات عليها وسط غضب شعبي عارم بين الشعوب العربية تجاه أمريكا وإسرائيل وبعض حكام العرب الذين باركوا هذه الصفقة المشبوهة.

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