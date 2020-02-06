زوجان برازيلي
زوجان برازيلي
حياتنا

“شاهد” ذبح زوجته بـ”موس حلاقة” أثناء ممارسة العلاقة الحميمة والسبب صادم لا يتصوره عقل!

كتب وطن
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نقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية تفاصيل جريمة بشعة قلبت الرأي العام في .

وبحسب ما أوردته الصحيفة قام زوج يدعى ٢١ عاماً بقتل زوجته ٢٢ عام أثناء ممارستهم العلاقة الخاصة بواسطة لكونها حامل بطفلهما الثالث.

جرت الأحداث ليلة الكريسماس عندما كانت العائلة تتناول العشاء و تناقش الزوجان عن الحمل و ابلغ مارسيلو زوجته أنه غير مستعد لتحمل مصروفات طفل ثالث و تصاعد الخلاف بينهما.

و لكن هدأت الأمور بعد ذلك و صعدا لغرفة نومهما و أثناء ممارستهما العلاقة الزوجية أخرج مارسيلو نصل و قطع حلق زوجته التي ماتت على الفور، ثم حاول قتل نفسه لتحضر و تحده في حالة مزرية بجروح في رقبته وصدره ورسغه.

وبعد تحقيقات مع الزوج لمدة اسبوعين اعترف في النهاية و سرد القصة كاملة.

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