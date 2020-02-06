“شاهد” الخمور المستوردة تغزو السعودية بكميات كبيرة تماشيا مع عهد الترفيه والانفتاح بقيادة ابن سلمان

فيما يبدو أنه تماشيا مع عهد الترفيه الجديد والانفتاح الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان في المملكة، حاول مهربون إدخال كميات كبيرة من الخمور المستوردة للمملكة بعد أن زاد الطلب عليها لكن محاولتهم باءت بالفشل وتم القبض عليهم.

ورغم أن السعودية غيرت الكثير من قوانينها وسمحت لعدد من الفنادق والمراكز السياحية بتقديم الخمور، إلا أن إدخالها للمملكة بشكل رسمي أمر لم يسمح به بعد.

وفي هذا السياق ألقت الحملة الجنائية التي تنظمها شرطة منطقة الرياض القبض على شخصين، أحدهما مواطن والآخر مقيم يمني الجنسية ، بعد تورطهما في ترويج الخمور المهربة من الخارج.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب “وزارة الداخلية” عبر “سناب شات”، كميات من عبوات الخمور المهربة المصنعة في الخارج التي ضُبطت بحوزة المروجين .

وأوضحت شرطة الرياض أن عمليات المراقبة والرصد على مدار 10 أيام، أسهمت في التوصل إلى استراحة يستخدمها المروجان وكراً لتوزيع الخمور، فداهمت قوى من شرطة الرياض الاستراحة، وجرى ضبط المروجين، وعُثر بحوزتهما على كميات كبيرة من الخمور المهربة.

وأكدت الشرطة أنها أوقفت المتهمين وأحالتهما مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بحقهما.