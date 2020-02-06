فيفي عبده واحلام
فيفي عبده واحلام
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“شاهد” الأم المثالية فيفي عبده تزعج أحلام.. أطلقت زغرودة وخرقت طبلة اذن الملكة

كتب وطن
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انتشر مقطع فيديو على موقع “إنستغرام” للفنانة الإماراتية أحلام التي تلقب نفسها بـ”الملكة” في إحدى المناسبات الخاصة.

وسمع صوت الفنانة المصرية التي تعرف أيضاً بـ”الام المثالية”, وهي تطلق الزغاريد الأمر الذي أزعج أحلام التي عبرت عن ذلك من خلال وضع يديها على أذنيها.

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وأحدث المقطع ضجة كبيرة في أوساط متابعي تلك الحسابات الذين ركزوا في تعليقاتهم على طرافة الموقف مشيدين بالروح المرحة التي تتمتع بها كل من الفنانتين.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في ضجت بمقاطع فيديو صادمة للراقصة المصرية المثيرة للجدل فيفي عبده، والمتواجدة حاليا في .

وواصلت الراقصة المصرية فيفي عبده مشاركة متابعيها بمقاطع فيديو من زيارتها الى السعودية وذلك عبر حسابها على انستغرام، وتسببت هذه المقاطع في غضب واسع بين السعوديين حتى وصف أحدهم الأمر بأن الرياض تحولت إلى “شارع الهرم” الشهير في .

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