مصري يطلق النار على خطيبته
مصري يطلق النار على خطيبته
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“شاهد” بوسط الشارع في مصر.. أطلق النار على خطيبته ثم وجه المسدس لرأسه وانتحر والسبب صادم!

كتب وطن
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في بمشهد صادم التقطته كاميرا مراقبة، حيث أقدم شاب على إطلاق النار على خطيبته ثم وجه المسدس لرأسه وأطلق النار على نفسه.

صحيفة “اليوم السابع” المصرية، ذكرت أن الفيديو تم رصده في منطقة النزهة، حيث شعر الشاب باليأس بعد رفض خطيبته الرجوع له بعد فسخ الخطوبة، فقرر إطلاق النار عليها وعلى نفسه.

إلا أنه تم إسعافه فور نقله إلى المستشفى وسط ذهول المارة من هول المشهد، فيما قررت النيابة العامة إحالته لمحكمة الجنايات.

ووصلت النيابة لمكان الحادث، وتبين من المعاينة وجود فوارغ طلقات في الشارع، لتأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وبالاستعلام عن حالتهما تبين أصابتهما بعيار ناري في الرأس وأن حالتهما حرجة ولكنهما على قيد الحياة.

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