“شاهد” ماذا حدث لفيفي عبده وإلهام شاهين في جنازة نادية لطفي التي رفضت هذا الأمر قبل وفاتها رفضا قاطعا

حبيبتى الغاليه فى ذمة الله .. سأفتقد حنانك و إحتوائك لى و سؤالك عنى يا أغلى الناس و أجمل قلب و أعظم فنانه .. لن يأتى الزمن بمثلك فنيا و إنسانيا .. علمتينا و أسعدتينا و أثرتى فينا . . أفتخر إنى تلميذتك و أكبر لحظات سعادة فى حياتى كانت فى قربى منك .. وداعا يا غاليه .. لن ننساكى أبدا و ستظلى حاضرة معنا بفنك الجميل الذى يسعدنا .. و إنشاءالله مثواكى الجنه .. والله يصبر كل محبينها