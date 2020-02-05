موقع أمريكي يكشف: لقاء سري بين الإمارات وإسرائيل جرى في البيت الأبيض هذه تفاصيله

كشف موقع أمريكي، تفاصيل اجتماع سري، عُقد في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بين الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل والإمارات، بشأن التنسيق ضد إيران.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون، إن الاجتماع الذي عقد في السابع عشر من ديسمبر، هو واحد في سلسلة من الخطوات من إدارة ترامب لتسهيل العلاقات الوثيقة بين إسرائيل والدول العربية. حسب ما ذكر موقع AXIOS الأمريكي.

الاجتماع السري شمل مناقشة اتفاقية عدم الاعتداء بين الإمارات وإسرائيل، وهي خطوة مؤقتة على طريق التطبيع الدبلوماسي. فيما قال التقرير إن جاريد كوشنر كان مؤيداً رئيسياً لهذه المبادرة داخل البيت الأبيض.

وحضر الاجتماع مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، ونائبه فيكتوريا كوتس، بالإضافة إلى المبعوث الخاص لإيران براين هوك.

الجانب الإسرائيلي حضر عنه مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مئير بن شبات.

مثّل دولة الإمارات العربية المتحدة سفيرُها لدى واشنطن يوسف العتيبة، وهو مستشار مقرب للغاية للحاكم الفعلي للإمارات، ولي العهد الأمير محمد بن زايد.

Islam’s reformation: an Arab-Israeli alliance is taking shape in the Middle East | The Spectator https://t.co/uzJNi6GUsa — عبدالله بن زايد (@ABZayed) December 21, 2019

فيما قال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن الاجتماع السري تمت الإشارة إليه بشكل غير مباشر، عبر تغريدة نشرها وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد في 21 ديسمبر/كانون الأول.

وقال التقرير إن بنيامين نتنياهو بذل جهوداً كبيرة لتعزيز التحالف السري مع الإمارات ضد إيران.

وكانت البداية في فبراير/شباط عام 2019 في وارسو، خلال مؤتمر مناهض لإيران، بقيادة الولايات المتحدة، حضرته إسرائيل ودول الخليج.

بعد مؤتمر وارسو، قرّرت إدارة ترامب إنشاء منتدى ثلاثي -الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات- لتعزيز التعاون ضد إيران.

تم عقد ثلاثة اجتماعات على الأقل في عام 2019، وقد كشفت صحيفة وول ستريت جورنال سابقاً عن أحدهما.

من جانبهم رفض المسؤولون الإماراتيون التعليق على هذا التقرير

ويريد نتنياهو وإدارة ترامب دفع هذه العملية إلى الأمام أكثر.

يقول المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون إنهم يضغطون من أجل إبرام صفقات غير مرفوضة مع الإمارات ودول الخليج الأخرى، إلى جانب الرحلات المباشرة والرحلات العامة التي يقوم بها المسؤولون الإسرائيليون إلى الخليج.