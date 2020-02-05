كيف علّق كاتب قطري بارز على أمر سُلطان عمان بنجدة اليمنيين من الصين بينما طائرات “التحالف” تحرق اليمن؟

امتدح الكاتب القطري البارز جابر الحرمي سلطنة عمان بعدما سارعت لنجدة طلبة اليمن وإجلائهم من مدينة ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا القاتل.

وقال “الحرمي” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها “وطن” مستنكراً: “لم نجد طائرات السعودية و الامارات تقلع للتوجه إلى الصين لإجلاء الطلبة اليمنيين المتواجدين في مدينة ووهان .. كما تقلع مقاتلاتهما لقصف اليمنيين بما في ذلك قصف قوات جيش الشرعية مرات عدة”.

وتابع الاعلامي القطري: “الشقيقة عمان هي التي سارعت لنجدة طلبة اليمن وإجلائهم من مدينة ووهان .. شكرا عمان”.

لم نجد طائرات #السعودية و #الامارات تقلع للتوجه إلى #الصين لإجلاء الطلبة اليمنيين المتواجدين في مدينة #ووهان .. كما تقلع مقاتلاتهما لقصف اليمنيين بما في ذلك قصف قوات جيش الشرعية مرات عدة ..

الشقيقة #عمان هي التي سارعت لنجدة طلبة #اليمن وإجلائهم من مدينة #ووهان ..#شكرا_عمان — جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 5, 2020

وكان السلطان هيثم بن طارق أمر السلطات المختصة في سلطنة عمان، معاملة الطلبة اليمنيين معاملة العمانيين، وامر بتوجيه طائرة لنقلهم من الصين بعدما تقطعت بهم السبل ولم ينقذهم أحد، مع ان السعودية وجهت طائرة خاصة وكبيرة لنقل عشرات الطلاب من مواطنيها ورفضت إخلاء الطلبة من اليمن.

وكان طالب يمني وجّه نداء استغاثة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، قائلاً: “نحن مجموعة من الطلبة من اليمن تقطعت بنا السبل ومحبوسين داخل بيوتنا لا نستطيع الخروج خوفا من انتشار فيروس كورونا”، وإنه تم إخلاء جميع الطلبة من الجاليات المختلفة ولم يبق إلا هم، وهم تقريبا ١٧٠ طالب يمني.

#التحالف_السعودي_الاماراتي الذي يسيطر على الأجواء اليمنية ويغلق المطارات ويمنع شركات الطيران الدولية من تسيير رحلات جوية إليها رفض إجلاء الطلاب اليمنيين في مدينة ووهان الصينية رغم وجود طائرة سعودية أخلت 10 طلاب منها.



تضامننا مع طلابنا الأعزاء ونتمنى من دول العالم مساعدتهم. pic.twitter.com/L18Ym6z1w5 — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) February 2, 2020

وكانت سفارة السلطنة في ‏بكين أكدت عودة أغلب الطلاب العمانيين الدارسين في الصين، وأفادت بأنها على اتصال مع من تبقى منهم لتأمين عودتهم.



الجدير بالذكر أن السفارة أكدت في وقت سابق ‏بأن الطلبة العمانيين المقيمين في الصين وكذلك الزائرين “بخير”، وأن أوضاعهم لا تستدعي القلق، ولم يتم تسجيل أي إصابات بوباء كورونا بينهم، وأنها تتابع أحوالهم، وناشدتهم بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات الصينية للتعامل مع هذا الوباء.