في دبي.. دخل طالبا المساج ففوجئ بالمدلكة تطلبه للرذيلة وعندما رفض كانت المفاجأة!

نقلت وسائل إعلام إماراتية تفاصيل جريمة صادمة في دبي، حيث باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة رجلين وامرأتين من جنسية دولة آسيوية بتهمة الاعتداء على رجل عربي والتسبب في إصابته بعاهة مستديمة بنسبة 15% نتيجة رفضه ممارسة علاقة غير شرعية مع إحدى المتهمتين داخل مركز تدليك.

وحسب ما نقلته صحيفة “الإمارات اليوم” قال المجني عليه إنه كان يعاني من ألم في فقرات العمود الفقري فتوجه إلى مركز تدليك والتقى أحد المتهمين أمام البناية، وبمجرد دخوله إلى المركز دفع رسوماً قدرها 400 درهماً ثم دخل إلى غرفة التدليك غير أنه لم يجد فيها الأغراض المعتادة ومنها فوطة لتغطية جسده.

وتابع أنه حين سأل المدلكة أخبرته بأنه لا داع لها، وطلبت منه التجرد كلياً من ملابسه لكنه لم يفعل ذلك.

وحين استلقى للحصول على الخدمة فوجئ بها ترتدي ملابس خليعة وتعرض عليه ممارسة الجنس، لكنه رفض ذلك وأكد أنه يريد الحصول على المساج فقط، ثم فتح باب الغرفة.

ونادى موظف الاستقبال “المتهم الثاني” وطلب منه استرجاع نقوده، لأنه لا يريد هذا النوع من الخدمات فرفض الموظف، ما دفع المجني عليه إلى التهديد بإبلاغ الشرطة، وأمسك هاتفه للقيام بذلك، لكن فوجئ بالمتهم يضربه بيده على صدره، وحين حاول مقاومته هاجمه شخص آخر من الخلف ثم انهال عليه المتهمون الأربعة بأيديهم وضربه أحدهم بأنبوب حديدي على وجهه.

فبدأ ينزف بغزارة ثم دفعوه خارج المركز، ورآه أحد الأشخاص فاتصل بالشرطة والإسعاف.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه أصيب بعاهة مستديمة بنسبة تقدر بنحو 15%، فيما أنكر المتهمون ما نسب إليهم من تهم وأقر المتهم الأول بأنه يجلب أشخاصا من الخارج لممارسة الجنس مع النساء ومنهن المتهمتين.