طيران الإتحاد الإماراتي في طريقه للإنهيار .. اتخّذ هذه الخطوة التي يليها إعلان الإفلاس!

في خطوة يليها إعلان الإفلاس، أعلنت شركة “الاتحاد للطيران” الإماراتية التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، أنها ستبيع 38 طائرة لشركة استثمار وشركة تأجير في صفقة تبلغ قيمتها مليار دولار، وهو أحدث إجراء لخفض التكاليف من قبل الناقل الوطني لدولة الإمارات، ومواجهة خسائره المتراكمة منذ عام 2016 والبالغة 4.75 مليار دولار.

وقالت الاتحاد إنها ستبيع 38 طائرة، بينها 22 من طراز إيرباص إيه 330 و16 طائرة بوينغ 777- 300 إي آر، في صفقة مع شركة “كيه كيه آر” للاستثمار وشركة ألتافير إير فاينانس.

وأفادت “كيه كيه آر” أن طائرات بوينغ 777- 300 إي آر، سيتم “إعادة تأجيرها إلى الاتحاد عند الشراء في أوائل عام 2020، في حين ستذهب طائرة إيرباص إيه 330 إلى عملاء دوليين.

ووصفت الاتحاد الخطوة بأنها تتماشى مع “السنة الثالثة من برنامج التحول”.

وذكرت الشركة في بيان “الصفقة توفر لنا المرونة مع ضمان التزامنا بأهداف الاستدامة لدينا والحفاظ على أسطول من الطائرات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود والمتقدمة تقنيا”.