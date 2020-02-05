سبّاك مصري يغتصب طفلة قاصر في الأردن - تعبيرية
سبّاك مصري يغتصب طفلة قاصر في الأردن - تعبيرية
حياتنا

جريمة اغتصاب تهزّ الأردن .. مصري تجرّد من إنسانيته وهكذا استدرج طفلة إلى منزل مهجور وفعل فعلته الدنيئة معها!

كتب وطن
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أقدم “سبّاك” مصري في على طفلة قاصر تبلغ من العمر خمسة عشر عاماً مستغلاً خروجها من منزل عائلتها متوجةً الى إحدى مناطق شرق العاصمة عمان.

وتعرّفت الطفلة القاصر صدفةً على الجاني وما أن علم بمغادرتها منزلها فقد عرض عليها استضافتها في منزل صديق له وهو عبارة عن منزل مهجور وباتت معه في المنزل عدة أيام حيث جرى هتك عرضها إلى أن تمكنت المجني عليها من الاتصال مع شاهد قام بإبلاغ الشرطة وألقت القبض على المتهم.

وقضت محكمة الجنايات الكبرى الأردنية على المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات.

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