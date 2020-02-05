الأم في الصالون والأب وأطفاله في غرفة النوم.. تفاصيل جديدة حول العثور على عائلة كاملة مشنوقة في مصر

أنهت النيابة العامة المصرية، معاينة منزل الأسرة التي عثر عليها مشنوقة بظروف غامضة في محافظة البحيرة، شمال البلاد، وكلفت الأدلة الجنائية بمعاينة الجثامين والتحري عن الواقعة.

وأفادت النيابة العامة في مدينة الرحمانية، حيث وقعت الحادثة، اليوم الأربعاء، بأنه تم العثور على الأب “.ع .غ” (40 عاما) مشنوقا وجثته مدلاة من حبل مثبت بسقف المنزل، بينما تم العثور على الأم “ع. ع. ر” (30 عاما) وبناتهما الثلاث، (8، 5 وعام ونصف) مقتولين داخل غرفة النوم.

وكانت وسائل إعلام مصرية محلية، ذكرت أن الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا من مركز شرطة مركز الرحمانية في محافظة البحيرة، يفيد ببلاغ الأهالي بعزبة علي خضر، بالعثور على 5 أفراد من أسرة واحدة مشنوقين في ظروف غامضة.

ولم يكن هذا الحادثة هي الاولى من نوعها، حيث شهدت القاهرة الاسبوع الماضي، انتحار الصحفية رحاب بدر، في ظروف غامضة، ولكن زوجها فجر مفاجأة تخض وفاتها.

وأكد زوج الصحفية رحاب بدر في رسالة بعث بها لأصدقائه وطالبهم بمساعدته في نشرها أن مقتل زوجته جنائي، وأن غير صحيح ما تردد على لسان البعض أنها كانت تعاني من الاكتئاب، مشيراً إلى أنها كانت تخطط للسفر إلى السعودية في أقرب وقت من أجل أداء مناسك العمرة.

ونشرت هويدا الحسن صديقة الزوجين أيمن عبد المنعم والراحلة رحاب بدر رسالته عبر حسابها على الفيس بوك، التي أكد فيها أن زوجته لم تعان من الاكتئاب ولم تنتحر وأنه سيقاضي كل من روج لهذا الأمر.

أضاف زوج رحاب بدر في رسالته أن منزلهما خالِ من المراوح أو “جنشات” في السقف، وأن حادث مقتل زوجته جنائي ووقع على يد حرامي استغل سفره فدخل من أجل سرقة المنزل.

وأبدى زوج الصحفية رحاب بدر استغرابه قائلاً: “اللى بينتحر مبيشتريش أكل وشكولاتة وبيبسى وتكلمنى تهزر معايا وتتفق معايا أنها هتاكل وتطلبنى نتكلم لحد ما تنام لأنى مكنتش بالقاهرة، وتسيب الأكل ومتفتحهوش أصلا، رحاب كانت رجلها على الأرض واقفه مش متعلقة ومش فى جنش ولا مروحه ولا غيره”.

كما نشرت صديقة أيمن عبد المنعم والراحلة رحاب بدر صورة لهما قبل وفاة الأخيرة بيوم واحد، وعلق زوج الراحلة قائلاً: “أخيرا دى أخر صوره لينا مع بعض قبل الوفاة بيوم، والعاقل يقول هل دى واحده هتسيبنى وتروح تنتحر؟ رحم الله رحاب وربنا يصبر قلوب عائلتها وأحبابها”.

وكان حادث مقتل الصحفية رحاب بدر هز الوسط الفني والصحفي، بعد أن عثرت عليها والدتها مشنوقة في منزلها، وجاري التحقيق في الواقعة المفجعة لفك غموض ملابساتها.