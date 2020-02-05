بعد انتشار اشاعات عن صحة أمير الكويت … هذا ما كشفه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الأربعاء أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، “بخير”.



وقال إن ما يثار من المغرضين بخلاف ذلك “غير صحيح”.



وأوضح: “أتوجه الى الله ان يديم الصحة على سمو الأمير ويبقيه ذخراً للكويتيين.. وأُطمئن أن سموه بصحة جيدة وكل ما يثار من المغرضين هو غير صحيح”.



كان وسم باسم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تصدّر موقع “تويتر” في الكويت، بعد انتشار أنباء متضاربة عن وضعه الصحي عقب إجرائه فحوصات طبية بأمريكا.



وتصدر وسم “#صباح_الاحمد” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بالتريند الكويتي على تويتر، خلال وقت قياسي وتحول لتظاهرة إلكترونية في حب أمير الكويت مع الدعاء بالسلامة والشفاء العاجل له.



وكانت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، كشفت في وقت سابق تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت، الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.



وقالت السعيد في تغريدة رصدتها “وطن”، ” الحمدلله خرج صاحب السمو حفظه الله ورعاه من المستشفى بعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة … سلامات ياحبيب الشعب ويعل المرض والتعب فيني ولافيك … تفداك الروح والعمر والصحه يابوناصر يا تاج الراس”.



كما ذكرت وكالة أنباء الكويت الرسمية أن أمير البلاد تعافى من العارض الصحي الذي ألم به.