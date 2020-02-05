مرزوق الغانم - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
مرزوق الغانم - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الهدهد

بعد انتشار اشاعات عن صحة أمير الكويت … هذا ما كشفه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

كتب وطن
0

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي الأربعاء أن ، “بخير”.

وقال إن ما يثار من المغرضين بخلاف ذلك “غير صحيح”.

وأوضح: “أتوجه الى الله ان يديم الصحة على سمو الأمير ويبقيه ذخراً للكويتيين.. وأُطمئن أن سموه بصحة جيدة وكل ما يثار من المغرضين هو غير صحيح”.

كان وسم باسم أمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تصدّر موقع “تويتر” في ، بعد انتشار أنباء متضاربة عن وضعه الصحي عقب إجرائه فحوصات طبية بأمريكا.

وتصدر وسم “#صباح_الاحمد” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بالتريند الكويتي على تويتر، خلال وقت قياسي وتحول لتظاهرة إلكترونية في حب أمير الكويت مع الدعاء بالسلامة والشفاء العاجل له.

وكانت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، كشفت في وقت سابق تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت، الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

وقالت السعيد في تغريدة رصدتها “وطن”، ” الحمدلله خرج صاحب السمو حفظه الله ورعاه من المستشفى بعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة … سلامات ياحبيب الشعب ويعل المرض والتعب فيني ولافيك … تفداك الروح والعمر والصحه يابوناصر يا تاج الراس”.

كما ذكرت وكالة أنباء الكويت الرسمية أن أمير البلاد تعافى من العارض الصحي الذي ألم به.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

فضيحة تهز الكويت.. فحص طبي دوري يكشف عن إصابة 42 عسكريا بالإيدز ويثير جدلاً واسعاً

حياتنا

في الكويت .. أردني اقتحم عيادة صديقته الأوكرانية وهذا ما فعله بها قبل أن يفر هارباً

حياتنا

“ما أبي فضايح، أبي فلوسي”.. ماذا حدث لكويتي استدرجوه لممارسة الدعارة مع…

الهدهد

بعد حسني مبارك .. الوضع الصحي لأمير الكويت يثير القلق واسمُهُ يتصدّر حديث الكويتيين

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.