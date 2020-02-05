باعتراف الإمارات .. مطار دبي يتعرّض لكارثة حقيقيّة هذه تفاصيلُها!

أفادت مؤسسة مطارات دبي الأربعاء، أن أعداد المسافرين عبر “مطار دبي الدولي” انخفضت بنسبة 3.2 بالمئة في 2019، مقارنة بالعام السابق له.

وبهذه النسبة يكون المطار المذكور قد سجل أول انخفاض سنوي على الإطلاق.

وذكرت المؤسسة في بيان، أن إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا المطار تراجع إلى 86.4 مليون مسافر خلال العام الماضي، مقابل 89.3 مليون مسافر خلال 2018.

وأوضح البيان أن التراجع، جاء نتيجة سلسلة من التحديات تضمنت إغلاق المدرج الجنوبي للمطار لمدة 45 يوما بغرض تجديده، وظروف السوق العالمية، وكذلك الحظر العالمي لطائرة بوينغ 737 ماكس.

وواجهت طائرات بوينغ 737 ماكس عاما مضطربا؛ إذ توقفت عن التحليق عالميا في العام 2019، بعد حادثتين شهيرتين أسفرتا عن مقتل مئات الأشخاص.

وأشار البيان إلى أن مطار دبي احتفظ بمركزه الأول في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين للعام السادس على التوالي.

وبحسب التقرير، واصلت الهند صدارتها من حيث أعداد مسافريها عبر مطار دبي بنحو 11.9 مليون مسافر، تليها السعودية بـ 6.3 ملايين مسافر، ثم المملكة المتحدة بنحو 6.2 ملايين مسافر.

وتستهدف مطارات دبي زيادة إجمالي مستخدمي المطار إلى 100 مليون في العام الحالي.