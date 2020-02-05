“المرتزقة دخلوا ببعض” .. يوسف علاونة يمسح الأرض بوسيم يوسف بأوامر معزبهم “بن زايد”

شنّ المرتزق الأردني يوسف علاونة هجوماً غير مسبوق على الداعية الأردني المجنس إماراتياً وسيم يوسف بسبب الدعاوى التي رفعها في محاكم الإمارات ضدّ مغرّدين وأكاديميين إماراتيين انتقدوه في تغريداتٍ لهم متهمينه بالإساءة للإمارات، على خلفية موقفه من “صحيح البخاري”.

وانتقد “علاونة” محاولة وسيم يوسف الإستقواء بالجنسية الإماراتية التي مُنحت له. وهاجمه بسبب حديثه عن “صحيح البخاري” داعياً إياه الى الحديث فقط عن “الاسلام الوسطي” ومهاجمة الإخوان المسلمين “لأنهم جواسيس”. وفق قوله



ويتعرّض وسيم يوسف لهجمة غير مسبوقة من قبل مغردين مرتزقة للإمارات، ومغردين إماراتيين، بسبب القضية التي رفعها ضد مجموعة من الإماراتيين.

ومؤخرا، عاد وسيم يوسف لإثارة الجدل بعد مقطع نشره على “سناب شات” يبكي فيه ويشتكي من تنمر يتعرض له هو وابنه، كما يطلب فيه من الإماراتيين عدم شتمه.

ويبدو أن حكام الإمارات لم يعودوا راضين عن سلوك “وسيم”، فقرروا فجأة إزاحته من إمامة مسجد الشيخ زايد الكبير، لكنه حاول الالتفاف على قرار العزل، وكتب مغردا أنه تم تكليفه من “ولاة أمره” بمهمات في مسجد آخر إلى جانب مهامه الأصلية، وختم قائلا “شكرا قيادتي وشكرا لولاة الأمر حفظهم الله عىلى هذه الثقة الغالية”.

لكن الرد العاصف على وسيم جاء عبر موقع الحساب الرسمي لجامع زايد الكبير، حيث نشر بيانا على “إنستغرام” أعلن فيه أن وسيم يوسف لم يعد خطيبا في الجامع.

وكان المذيع الإماراتي طارق المحياس –الذي قبّل حذاء ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ووضعه على رأسه- شن هجوماً حاداً وغير مسبوق على الداعية الأردني المجنس إماراتياً وسيم يوسف متهماً إيّاه بالإساءة للإمارات.



واتهم “المحياس” وسيم يوسف بأنه تعمّد “التمثيل” في الفيديو الذي نشره على حسابه في “سناب شات”.



وقال إن الفيديو من البداية وحتى النهاية إساءة للإمارات من قَبَل وسيم يوسف، ولهذا السبب ردّ عليه.

