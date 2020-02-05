الطائرة التركية
الطائرة التركية
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“شاهد” أول فيديو لانشطار طائرة الركاب التركية لنصفين ومعجزة تنقذ 177 راكبا من موت محقق

كتب وطن
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أكدت قناة “تي ار تي” التركية، أنّ نقل مدنية على متنها 177 راكباً، خرجت عن مسارها عقب هبوطها حيث انشطرت إلى نصفين في مطار صبيحة في إسطنبول.

وذكرت أنّ الطائرة كانت قادمة من مطار إزمير التركي، وهي عائدة لشركة بيكاسوس، فخرجت عن مسارها في مطار صبيحة الدولي، بالقسم الآسيوي من إسطنبول، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكّدت القناة، نجاة جميع ركاب، وحسب فرق السلامة بالمطار، لا أنباء عن إصابات في حادث الطائرة بمطار “صبيحة غوكشن” شرقي إسطنبول.

وأشارت أيضاً، أنّ الطائرة المدنية على متنها 177 راكب قادمة من أزمير الى إسطنبول، وكانت قد انحرفت عن مسارها في مطار صبيحة بمدينة واشتعلت النيران فيها، وفرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الناتج في الطائرة، فيما تواصل فرق الإنقاذ إجلاء المسافرين.

ويشار إلى أنّ وزير النقل التركي تورهان قال: إن الطائرة كانت تقل 177 راكبا وستة من أفراد الطاقم من مقاطعة إزمير بغرب تركيا.

وقال حاكم إسطنبول علي يرليكايا على موقع تويتر إن فرق الاستجابة لحالات الطوارئ تعمل على إجلاء الركاب.

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