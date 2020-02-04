في الكويت .. أردني اقتحم عيادة صديقته الأوكرانية وهذا ما فعله بها قبل أن يفر هارباً

أفادت صحيفة “الراي” الكويتية، إنّ أردنياً اقتحم عيادة في إحدى مناطق محافظة حولي بـ الكويت وتهجم على صديقته الأوكرانية وأخذ أغراضها الخاصة، قبل أن يفر هارباً.

مصدر أمني، قال إن الأوكرانية أبلغت عمليات وزارة الداخلية عن تعرّضها للتهجم داخل مقر عملها وأدلت بعنوانها.

وعلى الفور توجه رجال الدوريات إلى الموقع، وبالاتصال بالشاكية، قالت إنها موجودة في الدور العلوي للعيادة، خشية أن يعود المتهم مجدداً، ونزلت لرجال الأمن، وقالت إنها فوجئت به يقتحم عليها مقر عملها وتهجم عليها ثم أخذ كل أغراضها الخاصة وهرب.

وأفاد مصدر أمني بأن الشاكية أبلغت رجال الأمن بأنها كانت على علاقة ودية مع المتهم الأردني الجنسية، وحصل خلاف بينهما، ولم تتوقع أن يتجرأ على اقتحام مقر عملها والتهجم عليها وسلب أغراضها، وعند طلب بطاقتها الثبوتية قالت إن الأردني أخذ كل ما بحوزتها حتى بطاقاتها.

وعلى الفور قام رجال الأمن بإحالتها إلى أحد مخافر محافظة حولي، واستمع الأمنيون هناك إلى إفادتها وجارٍ تسجيل قضية بخصوص الواقعة لضبط المتهم وإحضاره على ذمّة القضية للتحقيق معه في ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.

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