فيديوهات جديدة.. “شاهد” فيفي عبده حولت الرياض لـ”شارع الهرم” ومقاطع ساخنة وصادمة من بلاد الحرمين

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقاطع فيديو صادمة للراقصة المصرية المثيرة للجدل فيفي عبده، والمتواجدة حاليا في الرياض.

وواصلت الراقصة المصرية فيفي عبده مشاركة متابعيها بمقاطع فيديو من زيارتها الى السعودية وذلك عبر حسابها على انستغرام، وتسببت هذه المقاطع في غضب واسع بين السعوديين حتى وصف أحدهم الأمر بأن الرياض تحولت إلى “شارع الهرم” الشهير في مصر.

😎 وين زوجك ؟

👩 زوجي ب #الحد_الجنوبي يدافع عن الوطن



😎 وين زوجتك ؟

👨‍✈️ زوجتي تترقّص بحفلة #فيفي_عبده_في_الرياض #قصة_قصيرة — د.بلوماسي قديم (@d_iplo) February 4, 2020

الحاكم يجلب لبلده ما يتناسب مع عقليته وشخصيته:#فيفي_عبده_في_الرياض — سعيد بن ناصر الغامدي (@saeedbinaser) February 4, 2020

ونشرت فيفي مقاطع فيديو جديدة اظهرت تجمهر عدد كبير من معجبيها بينما كانت فيفي عبده تردد: “بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن يا رب نعمة احفظها من الزوال”.

كما أظهر المقطع أغاني ورقص وسط تواجد السعوديين والسعوديات اللذين تجمهروا حول فيفي عبده.

تحرمونا من العمل تضيعون مستقبلنا عشان تجيبون الساقطات بلدنا !! حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وكل من تسبب بهذا الوضع المؤسف #تجمع_العاطلين_السعوديين117#فيفي_عبده_في_الرياض pic.twitter.com/WluhCJ8DrP — ميحانهه (@maihana_sa) February 3, 2020

وكانت الاعلامية بوسي شلبي، والتي ترافق فيفي عبده في زيارتها الى السعودية نشرت مقطع فيديو أظهر لجوء الاخيرة الى البخور لحمايتها من الحسد.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو وهي تمر فوق البخور 7 مرات متتالية وتقول “محسود ومأرور عليا”، ثم بدأت في المرور قائلة “الأولة بسم الله”، حتى وصلت لرقم 7 قائلة “والسابعة محمد بن عبد الله.. كل اللي شافني ولا صلاش على حضرة النبي”.

بينما ظهرت الراقصة المصرية في جلسة خاصة بينما كانت تردد خلف احداهن بلهجة خليجية: “حره وحميصة موتوا قهر”.

وفي سياق متصل، نفت الفنانة فيفي عبده، ما تضمنه إعلان متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تقديمها دورة رقص شرقي معاصر للرجال والسيدات، بمدينة جدة السعودية، في فبراير المقبل.

وقالت فيفي عبده، في تصريحات صحفية، إن هذه شائعات لا تعلم مصدرها، موضحة أنه لم يتواصل معها أحد المسؤولين حتى الآن لتقديم تلك الدورة التدريبية بالمملكة.

وأثار تواجد فيفي عبده بالرياض ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن ناشطون وسم #فيفي_عبده_في_الرياض حوى العديد من التعليقات الغاضبة والساخرة.

فيفي عبدو في الرياض ..! يا ألف نهار ابيض .. وخمسة مواه 💋💋💋💋💋💃 #فيفي_عبده_في_الرياض pic.twitter.com/t64uQqu5Lr — الحمبولي (@sharwacom) February 1, 2020

#فيفي_عبده_في_الرياض هذا الإسلام الوسطي االذي يجلب الراقصات. المغنيات وشذاذ الافاق ولهذا تمت محاربه الصحوة الإسلامية ومحاربه الدعاه والعلماء ووصف كل المعارضين بالتخلف والرجعية والظلاميه اختاروا صحوة الراقصات وحاربو صحوه الدين ! ماذا بعد — ماجد الشاطري ( ابو خالد ) (@kkkkxxx2222) February 2, 2020

تحولنا لبلد جاذب للساقطين والساقطات من كل حدب وصوب هذي نهاية الي يتعامى عن عثرات ولي الأمر بحجة (طاعته واجبه) بكرا لا فتحو بيوت دعاره تعال قول لا يجوز الإنكار عليه علناً



تخلف وغباء فعلا#فيفي_عبده_في_الرياض — متكي على جبل⛰ (@wheelXofXfaith) February 4, 2020

وكان نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تداولوا إعلانا حول تقديم فيفي عبده، دورة رقص شرقي في السعودية، منذ 17 فبراير وحتى 25 فبراير المقبل، والحصول على شهادة معتمدة في هذا المجال، مقابل 3000 ريال، ما يعادل 12 ألف جنيه مصري.