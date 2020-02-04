حكام الامارات والسعودية ومصر موافقون على صفقة القرن
حكام الامارات والسعودية ومصر موافقون على صفقة القرن
الهدهد

صحفي إسرائيلي: أيّ حاكم عربي يتملّص من صفقة القرن سنخلعه ونأتي بغيره .. هكذا ردّ عليه بروفيسور عُماني

كتب وطن
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قال الصحفي الاسرائيلي إنّ أي “حاكم عربي يحاول التملص من اي بند من بنود ستضعه على قوائم البنتاغون وتعيّن على العرب حاكماً غيره”.

وفي تعليقه على تغريدة الصحفي الإسرائيلي، قال الأكاديمي العُماني البارز الدكتور العميد السابق بجامعة السلطان قابوس، إنّ “الاعلاميين والمغردين الصهاينة لم ولن يتورعوا عن اذلال الدول العربية مهما خدمت كيانهم الغاصب المحتل بالمقابل نرى في هذه البلدان من يصف “اسرائيل” بالكيان الصهيوني او يعارض صفقة القرن فجأة يختفي!!”

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “صفقة القرن” المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين .

وتتضمن الخطة الأمريكية التي رفضها العرب والسلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية “متصلة” في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

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