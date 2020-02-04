صحفي إسرائيلي: أيّ حاكم عربي يتملّص من صفقة القرن سنخلعه ونأتي بغيره .. هكذا ردّ عليه بروفيسور عُماني

قال الصحفي الاسرائيلي إيدي كوهين إنّ أي “حاكم عربي يحاول التملص من اي بند من بنود صفقة القرن ستضعه اسرائيل على قوائم البنتاغون وتعيّن على العرب حاكماً غيره”.

اي حاكم عربي يحاول التملص من اي بند من بنود صفقة القرن سوف نضعه على قوائم البنتاغون 🇺🇸 ونعيّن على العرب حاكم غيره .. — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) February 3, 2020

وفي تعليقه على تغريدة الصحفي الإسرائيلي، قال الأكاديمي العُماني البارز الدكتور حيدر اللواتي العميد السابق بجامعة السلطان قابوس، إنّ “الاعلاميين والمغردين الصهاينة لم ولن يتورعوا عن اذلال الدول العربية مهما خدمت كيانهم الغاصب المحتل بالمقابل نرى في هذه البلدان من يصف “اسرائيل” بالكيان الصهيوني او يعارض صفقة القرن فجأة يختفي!!”

الاعلاميون والمغردون الصهاينة لم ولن يتورعوا عن اذلال الدول العربية مهما خدمت كيانهم الغاصب المحتل بالمقابل نرى في هذه البلدان من يصف "اسرائيل" بالكيان الصهيوني او يعارض #صفقة_القرن فجأة يختفي!!



. pic.twitter.com/r3qt72JEkg — د. حيدر بن علي اللواتي (@DrAl_Lawati) February 4, 2020

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “صفقة القرن” المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة الأمريكية التي رفضها العرب والسلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية “متصلة” في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.