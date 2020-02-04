شاهد| ضربة العُمر نفّذتها “أم وليد” الأردنية في السعودية وفرّت بـ70 مليون ريال .. كيف فعلت ذلك؟؟

أصبح اسم “أم وليد” الأردنية الأكثر بحثا على وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد تمكن سيدة أردنية تدعى “أم وليد” من خداع أكثر من 5 آلاف سيدة سعودية وسرقة 70 مليون ريال بحجة الاستثمار والهروب بها خارج البلاد.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام سعودية تمكنت الامرأة الأردنية من الاحتيال على مواطنين ومواطنات عدة في المملكة عن طريق إقناعهم بالاستثمار لديها.

وبعد موافقتهم على الاستثمار، تأخذ المرأة ” أم وليد” أموال المواطنين، وتختفي ولا يعرف لها أيّ عنوان أو مكان، وفقًا لما رصدته صحيفة “المرصد” عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي.

وأقنعت الامرأة الأردنية أكثر من 5 آلاف مواطنة على تطبيق “واتساب” بالاستثمار لديها؛ عبر ترديد عبارات دينية تجعل المتلقي مطمئن لها.

وعليه فإن نشطاء عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، تداولوا صورًا عدة للمرأة التي تدعي “أم وليد”.

وبيّن النشطاء أن ” أم وليد ” لم تجيب على رسائل المواطنات اللاتي تعرضن للنصب منذ ما يزيد عن عامين.

وتقول إحدى الفتيات عبر موقع “تويتر” بأن الامرأة الأردنية تمكنت من نقل الأموال التي تقدر بـ 70 مليون ريال سعودي إلى خارج المملكة.

#ايناس_فخري_اردنيه_بالسعوديه

أتمنى من الدوله محاسبة عملاء ام وليد لماذا هذي السذاجه تسلم مالك الى وافد لهذي الدرجه الوافد راح يغنيك بعد فقرك

الوافد إذا عنده مشاريع اول من ينفع اهل بلده الاجنبي يكره شي اسمه سعودي كيف تبيه يستثمر له — مشكلتي (@KI11956992) February 4, 2020

ورأى ناشطون أن الطمع هو السبب الرئيسي وراء خداع هؤلاء واصفين إياهم بالسذج.

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