شرطة عُمان السلطانية تنقذ إماراتيا من موت محقق
شرطة عُمان السلطانية تنقذ إماراتيا من موت محقق
حياتنا

شاهد| إماراتي تاه في صحراء سلطنة عمان وكاد يموت .. وهكذا أنقذته شرطة عمان السلطانية

كتب وطن
0

تمكنت من تنفيذ عملية إنقاذ ناجحة لمواطن إماراتي كاد يهلك، بعدما علق في الصحراء لمدة 3 أيام.

وبحسب ما نشره حساب شرطة عمان على تويتر ورصدته (وطن) فقد نفذ طيران الشرطة عملية بحث وإنقاذ لمواطن إماراتي بعد تعطل مركبته لمدة ثلاثة أيام في صحراء النكدة بولاية جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية.

وتمكنت شرطة عمان السلطانية بحسب البيان من إعادته سالماً إلى مركز الولاية.

أقرأ أيضاً: إماراتي راقب أمريكيا في أبو ظبي وهكذا حاول قتله وتفجير فضائيتين

وأشاد ناشطون بجهود شرطة عُمان وبسالة أفرادها الذين يبذلون جهودا غير عادية لأجل راحة المواطنين ومساعدتهم.


لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb

قد يعجبك ايضا
الهدهد

رسالة انتشرت وأثارت الذعر في سلطنة عمان عن وجود إصابات بفيروس كورونا .. ماذا قالت…

تقارير

أمر يُكشف لأوّل مرّة .. عرض تقدّم به السلطان قابوس عام 2013 ورفضه نتنياهو!

الهدهد

هل اطّلعت سلطنة عمان على أفكار “صفقة القرن”؟! .. “بن علوي”…

الهدهد

بعد السلطان قابوس.. نصير العمري يتطاول على ملك الأردن ويسبه:”يقف مع من يبقيه…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.