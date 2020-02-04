شاهد| إماراتي تاه في صحراء سلطنة عمان وكاد يموت .. وهكذا أنقذته شرطة عمان السلطانية
تمكنت شرطة عُمان السلطانية من تنفيذ عملية إنقاذ ناجحة لمواطن إماراتي كاد يهلك، بعدما علق في الصحراء لمدة 3 أيام.
وبحسب ما نشره حساب شرطة عمان على تويتر ورصدته (وطن) فقد نفذ طيران الشرطة عملية بحث وإنقاذ لمواطن إماراتي بعد تعطل مركبته لمدة ثلاثة أيام في صحراء النكدة بولاية جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية.
وتمكنت شرطة عمان السلطانية بحسب البيان من إعادته سالماً إلى مركز الولاية.
أقرأ أيضاً: إماراتي راقب أمريكيا في أبو ظبي وهكذا حاول قتله وتفجير فضائيتين
وأشاد ناشطون بجهود شرطة عُمان وبسالة أفرادها الذين يبذلون جهودا غير عادية لأجل راحة المواطنين ومساعدتهم.
لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb