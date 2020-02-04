زواج شذى سبت يشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. هذا ما قالته أحلام لها عند سماعها الخبر

فاجأت الفنانة البحرينية شيماء سبت متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانها عن عقد قران أختها شذى سبت، حيث كتبت: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ألف مبروك عقد قران أختي شذى سبت وربي يهنيك ويسعدك ويجعل أيامكم كلها فرح وحب وتوفيق”.

كما أضافت شيماء سبت في تغريدتها: “أقاوم كل مشاعر السعادة التي تعتريني وتمنع كلماتي من التدفق لأكتب لكم عن مشاعر الفرح والسرور التي تغمرني وكلماتي تتراقص طربًا نبضات قلبي”.

لتنهال الردود على حساب شيماء سبت بعد إعلانها عن عقد قران أختها، بالتبريكات والتهاني التي بادر المتابعون بتوجيهها لها بهذه المناسبة.

وتملك الفنانة البحرينية شذى سبت رصيدًا من الأعمال الدرامية التي خاضت بطولتها، من بينها المسرحيات والأفلام التي حققت من خلالها نجومية، وبعيدًا عن الرصيد الفني الحافل تدخل شذا القفص الذهبي ليبادر محبوها أيضًا من الوسط الفني بالمباركة لها

وبادرت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ لدى متابعتها للخبر بتهنئة شيماء وشذى وكتبت تعليقا على منشور شيماء :”الف مبروك ماشاء الله لاقوه الا بالله والفال لچ يارب انتي وخواتچ الله يكبر حظكم يارب ويبارك لها ولكم وعقبال كل البنات”.

إشارة إلى أن شذى سبت هي من أبرز فنانات البحرين، حيث ظهرت في عدة أعمال درامية مؤخرا على عدد من الشاشات الخليجية.