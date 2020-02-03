وفاة المدون السعودي “دُحمي الروقي” بشكل مفاجئ تفجع السعوديين.. كان يشعر بقرب خاتمته وهذه آخر كلماته

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بوسم حمل اسم المدون السعودي “عبدالرحمن دحمي الروقي”، الذي وافته المنية بشكل مفاجئ وسط صدمة بين أقاربه ومتابعيه الكثر على موقع ”تويتر“.

وعبر وسم #دحمي_الروقي_في_ذمه_الله قدم مئات المغردين تعازيهم ومواساتهم لعائلة الروقي في مصابهم بوفاة ابنهم الذي تأثر بتغريداته ثم وفاته الكثيرون، داعين له بالرحمة والمغفرة والجنة، فيما تساءل الكثيرون عن سبب وفاته الذي لم يكشف عنه رسميا.

وقال بعض المقربين من الروقي، الذي لم يوضح أهله سبب وفاته رسميا، إنه توفي نتيجة حادث سير دون تحديد مزيد من التفاصيل.

وكان آخر ما نشره الروقي عبر ”تويتر“: ”اذا حطيت ببالك شي لا يختلف دربك الا ان توصل حتى ولو ضحكو عليك و و و… الشخص يعتمد على نفسه و على ربه فوق كلشي ولا يهزك شي و تذكر ان بعد كل التعب الي تسويه الله يرزقك“.

اذا حطيت ببالك شي لا يختلف دربك الا ان توصل حتى ولو ضحكو عليك و و و… الشخص يعتمد على نفسه و على ربه فوق كلشي ولا يهزك شي و تذكر ان بعد كل التعب الي تسويه الله يرزقك. — دُحمي إلروقي . (@gll7_) January 22, 2020

وتأثر مغردون بشكل كبير بتغريدة نشرها الراحل وقالوا إنها كانت إحساسا بقرب الخاتمة، قال فيها الروقي: ”أستغرب من ناس أعمارها صغيره وعايشه بضيقه و بعمر صغير لا تزرع بداخلك شي مو فيك و تتأثر فيه عيش عمرك و تذكر ما يجيك الا مكتوب لك عيونك و ضحكت ماهي مخلوقه للحزن غيرو مابي داخلكم يا اصدقاء“.