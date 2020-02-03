صالح الجبواني
الهدهد

وزير يمني مغضوب عليه من الإمارات فاض به الكيل من ابن سلمان: “أمامك خيارين يا سمو الأمير”

كتب وطن
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عبر وزير النقل اليمني ، المعروف بموقفه المخالف للإمارات عن غضبه من ولي العهد السعودي ، لتضيقه على أعضاء الحكومة اليمنية الشرعية بشأن المقابلات مع الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يخضع لإقامة جبرية في الرياض، بحسب تقارير سابقة ذكرت ذلك.

“الجبواني” وفي تغريدة عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) قال: “نحتاج زيارة الرئيس هادي لنضع أمامه بعض الملفات عن نشاطنا الخدمي والسياسي، ولكننا منذ شهر لم نحصل على التأشيرة”.

ووجه رسالة غاضبة لولي العهد السعودي قائلاً: “إما أن يكون لأعضاء الحكومة اليمنية حرية السفر من وإلى المملكة، أو يعود الرئيس لليمن ويستطيع الإقامة في سيئون أو عتق أو مأرب أو المهرة”.

ويعد وزير النقل اليمني، إلى جانب وزير الداخلية ، من أبرز وزراء الحكومة اليمنية الذين ينتقدون ما أسموه “العبث الإماراتي في الشؤون الداخلية اليمنية”، و”محاولة أبوظبي التي تجري على قدم وساق لتقسيم البلاد”.

كما ينتقد الوزيران البارزان في الحكومة اليمنية، التحالف العسكري الذي تقوده ، ما تسبب في مغادرتهما المملكة، وتنقلهما في بعض المحافظات المحررة داخل ، وسلطنة عُمان.

وأمس الأحد، كشف موقع قناة “الجزيرة” عن معلومات حول امتهان السلطات السعودية للوزراء والمسؤولين اليمنيين؛ من خلال منحهم إقامات “عمل” بتسميات مهن عادية، تخضع أغلبها لنظام “الكفيل”، ويلتزمون بشكل دوري بسداد رسوم التجديد لهم ولأقاربهم أيضاً، مثل بقية المغتربين في السعودية.

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