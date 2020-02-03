وزير يمني مغضوب عليه من الإمارات فاض به الكيل من ابن سلمان: “أمامك خيارين يا سمو الأمير”

عبر وزير النقل اليمني صالح الجبواني، المعروف بموقفه المخالف للإمارات عن غضبه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لتضيقه على أعضاء الحكومة اليمنية الشرعية بشأن المقابلات مع الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يخضع لإقامة جبرية في الرياض، بحسب تقارير سابقة ذكرت ذلك.

“الجبواني” وفي تغريدة عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) قال: “نحتاج زيارة الرئيس هادي لنضع أمامه بعض الملفات عن نشاطنا الخدمي والسياسي، ولكننا منذ شهر لم نحصل على التأشيرة”.

نحتاج زيارة الرئيس هادي لنضع أمامه بعض الملفات عن نشاطنا الخدمي والسياسي، ولكننا منذ شهر لم نحصل على التأشيره، الآن يا سمو الأمير محمد بن سلمان أما أن يكون لأعضاء الحكومة اليمنية حرية السفر من وإلى المملكة أو يعود الرئيس لليمن ويستطيع الإقامة في سيئون أو عتق أو مأرب أو المهرة. — Saleh Algabwani (@SAlgabwani) February 2, 2020

ووجه رسالة غاضبة لولي العهد السعودي قائلاً: “إما أن يكون لأعضاء الحكومة اليمنية حرية السفر من وإلى المملكة، أو يعود الرئيس لليمن ويستطيع الإقامة في سيئون أو عتق أو مأرب أو المهرة”.

ويعد وزير النقل اليمني، إلى جانب وزير الداخلية أحمد الميسري، من أبرز وزراء الحكومة اليمنية الذين ينتقدون ما أسموه “العبث الإماراتي في الشؤون الداخلية اليمنية”، و”محاولة أبوظبي التي تجري على قدم وساق لتقسيم البلاد”.

كما ينتقد الوزيران البارزان في الحكومة اليمنية، التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، ما تسبب في مغادرتهما المملكة، وتنقلهما في بعض المحافظات المحررة داخل اليمن، وسلطنة عُمان.

وأمس الأحد، كشف موقع قناة “الجزيرة” عن معلومات حول امتهان السلطات السعودية للوزراء والمسؤولين اليمنيين؛ من خلال منحهم إقامات “عمل” بتسميات مهن عادية، تخضع أغلبها لنظام “الكفيل”، ويلتزمون بشكل دوري بسداد رسوم التجديد لهم ولأقاربهم أيضاً، مثل بقية المغتربين في السعودية.