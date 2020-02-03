“شاهد” هذا ما قاله توفيق عكاشة عن “صفقة القرن” مخالفا تعليمات النظام فقطعوا رزقه وأجلسوه بالمنزل

أطاحت قناة “الحياة” ـ المصرية الخاصة والموالية للنظام ـ بالإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة، وأعلنت إلغاء برنامجه وطرده من القناة بعد حلقته الأخيرة عن “صفقة القرن” وما ذكره بشأنها مخالفا بذلك تعليمات مخابرات السيسي.

“عكاشة” وبحسب ما نقلته صحيفة “المصري اليوم” قال إن إدارة قناة “الحياة”، أبلغته الاثنين باستبعاده من القناة، وإلغاء برنامجه من خريطتها البرامجية.

وأوضح المذيع المصري المثير للجدل دائما أنه سيستغل الفترة المقبلة لترتيب أوراقه بعيداً عن الإعلام، مشيراً إلى أنه يخاطب جمهوره من خلال قناته على موقع “يوتيوب” ولكنها تبث موضوعات ليست لها علاقة بالبرامج السياسية والاجتماعية.

وأبدى ترحيبه بالعمل في أي قناة شريطة “ألا تكون مملوكة لأشخاص”.

وكان عكاشة، الذي يُعد أبرز المؤيدين لنظام عبد الفتاح السيسي والمروجين له، قد وصف خطة السلام الأمريكية، بأنها “تلخص صراعاً بين الأديان”.

وقال في برنامجه “مصر اليوم” إن “فريق الإعداد من الزملاء يتناولون صفقة القرن من منظور التصريحات التي تصدر عن الدول والمنظمات الدولية ومن الفلسطينيين والإسرائيليين، لكنني سوف أتناولها من زاوية أخرى”.

وشرع عكاشة في تناول ما قال إنها “قصة الصفقة من خلال الأديان السماوية الثلاثة (اليهودية والمسيحية والإسلام)، انطلاقاً من قصة النبي يوسف بن يعقوب عليه السلام”، والتي قال إن “عليها اتفاق في الأديان الثلاثة وفي الكتب المقدسة لتلك الأديان”.