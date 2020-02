“شاهد” مريم حسين تنهار وتبكي داخل السجن في الإمارات:”لا أستحق كل هذه البهدلة”

View this post on Instagram

@emritaall224 بقولكم سالفتي …انا وحدة . متزوجة وعندي طفل تعرفو الجسم يتغير بعد انجاب الاطفال وكانو أهل زوجي يضحكون على سمنتى وان كيف فلانة راضية بجسمها وكانو يقطون نغزات انحفي انحفي😔😔وألا زوجنا أخونا مرت فترة الحملي بمضايقات كثيرة وسافر زوجي وولدت وطول فترة نفاسي نفسيتي زفت …دلتني أمي على وحدة تقول عندها منتجات طبيعية لتنحيف الجسم مع أني مخنوقة ماتنفعني لان وقتها مابقى شي على رجوع زوجي من سفر وبنفس الوقت مابقي شي على رمضان ودخلت حساب الصبية يلي أمي دلتني عليها وطلبت منتجات تنحيف طبيعية واستخدمتها ولله يابنات أسبوع وبدا يتغير جسمي وتغيرت كمان بشرتي وشعري لان المنتجات عدا أنها تنحف كمان تعطي نضارة للبشرة وتقوي الشعرولله يوم جاء العيد كله بدأ يقول اكيد مسوية عملية تكميم جسمك صار خرافي ماشاء لله تبارك لله ….صار فيني ثقة بنفسي وصرت ألبس كل يلي اتمناه وزوجي أعجبة التغيير ويقول صرت أحلا وشيك 😍💃ولله الحمد وصلت لين طلعت بنتيجة تبهج القلب 🙏🏼🙏🏼 وهاذا حساب الصبية كل بنت تستخدم وتطلب منتجات وتعجبها النتايج تدعيلي♥️♥️ @emritaall224 @emritaall224 @emritaall224