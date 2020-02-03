“شاهد” مريم حسين تنهار وتبكي داخل السجن في الإمارات:”لا أستحق كل هذه البهدلة”

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للفنانة المغربية المقيمة بالإمارات مريم حسين، قيل إنه من داخل السجن في الإمارات لتنفيذ حكم احبس شهرا بحقها.

وظهرت مريم في مقطع فيديو قال ناشطون إن والدتها هي من التقطته لها قبل دخولها للحبس ونشرته، تشرح تفاصيل تعرضها للظلم على مدى 10 سنوات، حسب قولها.

وأكدت مريم حسين من بين دموعها أنها قد تعرضت للأذى النفسي، خاصة بعد دخولها المحكمة وشعورها بالظلم لأنها لم ترتكب جريمة شنعاء، كاشفة في الوقت نفسه أنها قد حصلت على أدوية مهدئة وصفها لها الطبيب حتى تتمكن من مواجهة الموقف.

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واعترفت النجمة المغربية التي تحمل أيضاً الجنسية العراقية، أنها قد أخطأت كثيراً لكنها في كل مرة كانت تعتذر لجمهورها، مؤكدة أن أسهل وسيلة لعرقلة حياة أي شخص هي برفع دعوات قضائية ضده.

وتحدثت مريم حسين أيضاً عن معاناتها على مدى عامين ونصف، مؤكدة أنها لم تكن تستحق كل تلك “البهدلة”، ونفت ما أثير حول اساءتها للسعودية، حيث قالت إن كل أصدقائها المقربين سعوديون وابنتها وطليقها من السعودية، لكنها تعرضت للتنمر كثيراً طوال فترة الحمل وما بعد الولادة.

ويبدو أن مريم حسين قد سجلت المقطع المطول قبل أن تدخل للحبس لتنفيذ حكم السجن لمدة شهر في قضية تم توصيفها بأنها هتك عرض بعد بلاغ من الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي.

وأمس انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لوالدة الفنانة المغربية مريم حسين، وهي تستعطف حكام الإمارات لإطلاق سراح ابنتها المحكوم عليها بالحبس في قضية الفيديو الإباحي التي رفعها ضدها صالح الجسمي، بإظهارها طفلة مريم الصغيرة معها في المقطع وهي تبكي بحرقة لأجل أمها.

وتضمن المقطع المنشور؛ دفاع أم “مريم حسين” عنها وأنها مظلومة، بينما ظهر صوت بكاء ابنة “مريم” الصغيرة أثناء كلام جدتها، لتقوم الجدة باحتضانها، وسط طلبها بالإفراج عن ابنتها رحمة بتلك الصغيرة.

وتصدرت مريم حسين لمواقع التواصل في الأيام الأخيرة بسبب صدور الحكم النهائي في قضيتها مع صالح الجسمي وذلك بعد عامين وأكثر من تداول القضية في المحاكم والتي انتهت بحبس مريم حسين لمدة شهر وإبعادها من البلاد وبراءة صالح الجسمي وذلك في قضايا السب والتشهير المتبادلة.

وأثارت القضية الجدل في الأيام الاخيرة خاصة بعد تدخل الفنانة أحلام في القضية وطلبها من صالح الجسمي التنازل والعفو عن مريم حسين حتى لا تواجه السجن، وهو ما قوبل بالرفض، وانتهت بتعليق لصالح الجسمي أعلن به تنفيذ حكم الحبس بحق مريم حسين رسمياً.

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