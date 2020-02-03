فيديو مرعب .. صيني يموت في الشارع بسبب فيروس كورونا ولا أحد يقترب منه!

في الوقت الذي لا يزال العالم يراقب فيه بخوف وذعر تفشّي فيروس كورونا في الصين وانتقاله الى دول أخرى في العالم، تتوالى الصور والمشاهد المخيفة من داخل مدينة “ووهان” الصينية التي تعتبر منبع المرض القاتل.

وأعلنت السلطات الصينية، الاثنين، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 362 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 56 شخصا إضافيا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي أن وتيرة تفشي الفيروس لا تزال على حالها، إذ سجلت 2103 إصابات جديدة خلال 24 ساعة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في سائر أنحاء الصين إلى ما لا يقل عن 17,238 مصابا، أما في جميع أنحاء العالم فقد بلغ عدد الإصابات 17,480 إصابة، شفي منهم 492 شخصا.

وفي هذا السياق، أظهر مقطع فيديو لحظة وفاة مواطن صيني في الشارع بمدينة ووهان نتيجة تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، ما أثار الرعب لدي المواطنين.

وتظهر المشاهد رجلا طاعنا فى السن وهو ممدد على الأرض عقب، وظهر بالقرب منه رجلان يرتديان بدلات واقية فى شارع خلا من المارة بعد ان كان مكتظا بهم منذ أيام، وتركه مسئولو الصحة ملقى على الأرض، خوفا من العدوى.

يأتي ذلك بينما قال أطباء في تايلند إنهم عالجوا بنجاح أحد مرضى فيروس كورونا بمزيج من العقاقير المضادة للفيروسات

وقال الدكتور كريانجساك أتيبورنوانيتش -وهو طبيب في مستشفى راجافيث في بانكوك- إنه عالج مريضة مصابة بالفيروس كانت حالتها شديدة، نُقلت إلى المستشفى يوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي قادمة من مدينة ووهان بالصين.

وشرح الدكتور أنه عالج المريضة -وهي امرأة مسنة تبلغ من العمر 71 عاما- بمزيج من الأدوية المستخدمة في علاج فيروس نقص المناعة البشرية والإنفلونزا، وقال إنها سبق أن عولجت بأدوية مضادة للفيروس، وكانت النتيجة مرضية للغاية، إذ تحسنت حالتها بسرعة كبيرة خلال 48 ساعة.

كما أكد الدكتور أن نتيجة فحص الفيروس تغيرت أيضا من كونها إيجابية (أي أن المريض يحمل الفيروس) إلى سلبية (أن الفيروس اختفى ولم يعد موجودا) خلال 48 ساعة أيضا.

وقال المسؤولون في المؤتمر الصحفي إن أحدث اختبار معملي أظهر أنه لا يوجد أي أثر للفيروس في الجهاز التنفسي للمريضة.