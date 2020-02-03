رجل يقطع رأس زوجته ويمشي به في الشارع
رجل يقطع رأس زوجته ويمشي به في الشارع
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فيديو تقشعرّ له الأبدان .. زوج يقطع رأس زوجته ويمشي به في الشارع بين الناس!

كتب وطن
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في مشهدٍ مرعب للغاية، سارَ رجل هندي لمسافة كيلو متر في الشارع حاملا رأس زوجته المقطوعة بعدما قتلها في قرية ”بهادوربور“ في ولاية أوتار براديش بشمال .

يُظهر الفيديو الذي سجله أحد المارة المصدومين، الزوج وهو يلوح للمارة بينما يحمل رأس في يده اليسرى، وكأن شيئا لم يكن.

وألقت الشرطة القبض على القاتل، وحينها بدأ غناء النشيد الوطني وصياح الهتافات الوطنية. بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية

ويذكر أن الزوجين قد تزوجا قبل حوالي عامين فقط، وأنجبا العام الماضي أول طفلة لهما، ولكن الطفلة توفيت بشكل مأساوي بعد بضعة أيام بسبب المرض.

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