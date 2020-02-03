حفل زفاف
حفل زفاف
حياتنا

بعد شهد الحوال.. “شاهد” زواج كويتية بحبيبها الياباني يثير جدلاً واسعاً في الكويت وهذه هي قصتهما

كتب وطن
0

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بمقطع فيديو يرصد زواج وكويتية، حيث انقلبت مواقع التواصل بسببه وأثيرت حالة من الجدل.

بعد الانتشار الواسع للمقطع تباينت الآراء حول مدى قدرة الثنائي على الحفاظ على علاقتهما الأسرية وحمايتها من الفشل.

وأظهرت اللقطات مراسم عقد القران وفقاً للشريعة الإسلامية، ورغم أن العريس الياباني مسلماً وبدا من خلال اللقطات هادئ الطباع ومهذباً، إلا أن الكثيرين انتقدوا موافقة أسرة العروس عليه بسبب اختلاف العادات والتقاليد.

وذهب البعض إلى القول أن هذا الزواج سينتهي سريعاً بالفشل نظرًا لاختلاف اللغة والعادات والتقاليد، دون أن يلتفتوا إلى مدى التوافق بين العروسين.

الجدير بالذكر أن الكثير من الخليجيات قد تزوجن مؤخراً من شباب يحملون جنسيات غير عربية ومن بينهن نجمات مشهورات مثل الفنانة داليا مبارك التي تزوجت من رجل أعمال أمريكي شاب، وكذلك مواطنتها الفاشينيستا الشهيرة عبير سندر التي تزوجت من مدرب ألعاب قتالية بريطاني مسلم يعيش في سنغافورة، وأيضاً الكويتية التي تزوجت شاباً إيطالياً، وعارضة الأزياء اليمنية مودل مريم ناظم التي احتفلت مؤخراً بزفافها إلى شاب أوزبكي في حفل فاخر أقيم في العاصمة طشقند.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

فضحها ليلة زواجها وسط ذهول الضيوف.. عريس يبث فيديو لخيانة عروسه له!

حياتنا

“شاهد” زفاف مشاعل الشحي الثاني “المثير” يتسبب بجدل واسع وشقيق…

حياتنا

شاهد|راقصات عاريات وخمور في حفل زفاف يشعل ضجة واسعة بدولة عربيّة!

الهدهد

إسرائيل تتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لـ”محمد بن راشد” بمناسبة زفاف…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.