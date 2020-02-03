‏في سابقة خطيرة.. السعودية تسيس الرياضة بالرشاوى والنفوذ وتضغط على سلمان آل خليفة لأجل هذا الأمر

‏تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا للقيادي الحوثي حامد البخيتي، يتهم فيه السعودية بالضغط على الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي وهو الأمير البحريني الموالي لحكومة ابن سلمان لنقل مباريات بطولة آسيا والتي كانت مبرمجة في ايران الى الملاعب الاماراتية.

وتساءل “البخيتي” هل السعودية وهي دولة في حالة حرب وتتعرض لصواريخ وهجمات طائرات مسيرة كالمطر آمنة بالنسبة للاعبين، خاصة وأن السعودية تقيم منشآتها العسكرية قرب الملاعب الرياضية.

بينما اعتبرت المعارضة السعودية جمانة الصانع، أن ذلك يعد تسييسا للألعاب الرياضية وسابقة في التاريخ الرياضي الآسيوي المطلوب منه الحيادية والبعد عن الاستقطابات السياسية الاقليمية.

القيادي الحوثي@hamedalbukhiti يسأل:هل #السعودية من في حالة حرب، وتقيم منشآتها العسكرية قرب الملاعب الرياضية آمنة للمباريات واللاعبين؟بينما تضغط على الاتحاد الآسيوي@theafcdotcom لنقل المباريات المقررة في #ايران الى #الامارات بحجة عدم الأمن؟سؤال في محله#السعودية_غير_آمنة_رياضيا pic.twitter.com/O3gE5Z4amb — جمانة الصانع (@jomanasane3) February 3, 2020

‏وأضافت أن المثير للسخرية هو ادعاء بعض رموز الرياضة السعودية بأن ايران تعتبر دولة غير آمنة لاقامة المباريات الرياضية، وهو ما كرره رئيس الاتحاد، نتفق معهم جدلا، لكن السؤال الذي يطرح نفسه:، اليس من حقنا كسعوديين ولاعبين رياضيين ومشجعين أن نطمان على سلامتنا؟”

وتابعت “ماذا لو سقط صاروخ حوثي من هذه الصواريخ التي تقول السعودية أنها غير دقيقة ووقعت وسط اللاعبين والمشجعين، حيث لا تبعد بعض المطارات عن الملاعب في جدة 10 كيلو متر؟”

واليوم اطلق ناشطون حملة للتعبير عن هذا المضمون تحت هاشتاق ⁧‫#السعودية_غير_آمنة_رياضيا⁩ .