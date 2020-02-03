بمباركة السيسي وابن زايد.. البرهان أول مسؤول عربي يلتقي نتنياهو علنا بعد “صفقة العار” ولم يكتف بهذا فقط

أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنه التقى اليوم، الاثنين، برئيس المجلس الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان في عنتيبي بأوغندا واتفقا على الشروع في تعاون يفضي إلى تطبيع العلاقات واصفا الأمر بأنه “حدث تاريخي”.

נפגשתי באנטבה עם יו"ר מועצת הריבונות של סודן, עבד אלפתח אלברהאן, והסכמנו להתחיל שיתוף פעולה שיוביל לנורמליזציה של היחסים בין שתי המדינות. היסטוריה! — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) February 3, 2020

ونشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة لوزارة خارجية الاحتلال على تويتر، بيانا في هذا الشأن قالت فيه:”التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو اليوم رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان في أوغندا واتفقا على إطلاق تعاون سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.”

إلتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو اليوم رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان في أوغندا واتفقا على إطلاق تعاون سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.

يؤمن رئيس الوزراء نتنياهو بأن السودان تسير في اتجاه جديد وايجابي. يريد البرهان إخراج دولته من العزلة — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 3, 2020

وتابع:”يؤمن رئيس الوزراء نتنياهو بأن السودان تسير في اتجاه جديد وايجابي. يريد البرهان إخراج دولته من العزلة”.

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وفي تصريح غريب قالت وزيرة الخارجية السودانية، إنه ليس لديها أي علم بشأن لقاء البرهان ونتنياهو ما أثار سخرية واسعة.

فاقد الشيء لا يعطيه

البرهان كرتون انتقالي غير مخول بالقفز على إرادة الشعب الرافض للتطبيع

ووزارة الخارجية تقول إنها لا تعلم باللقاء

يا زمن المهازل https://t.co/XIgVD02hOM — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) February 3, 2020

وقوبل هذا اللقاء برفض شعبي كبير من السودانيين والعرب على مواقع التواصل، خاصة وأن البرهان بهذا هو أول مسؤول عربي يلتقي نتنياهو علنا بعد صفقة العار المزعومة.

عبد الفتاح البرهان أول مسئول عربي يلتقي علنا بنيامين نتنياهو بعد #صفقة_ترامب.. لم نتوقعها يوما أن تأتي من السودان !!! بئس لزماننا — تامر المسحال (@TamerMisshal) February 3, 2020

تطبيع السودان مع إسرائيل نرفضه تماماً يسقط البرهان ويسقط المجلس السيادي ويسقط حمدوك ومجلس الوزراء وتسقط الوثيقة الدستورية بأكلمها إذا كان دم الشهيد يؤدي للتطبيع مع اليهود يسقط كل شيء والقضية الفلسطينية مستمرة ولديهم كل الحق في أرضهم ونحن معاهم والتطبيع دا خيانة عظمى للثورة. — عبدالرحمن الشاذلي (@abdalrahman_shz) February 3, 2020

وقالت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية إن نتنياهو سيلتقي مع الرئيس الأوغندي يوري موسفني، وزعماء دول إفريقية أخرى سيتواجدون في البلاد، دون مزيد من التفاصيل.

وكان “عميحاي شتاين” المعلق السياسي في قناة “كان”، قال إن “ثمة أهداف أخرى لزيارة نتنياهو إلى كمبالا تتجاوز توطيد العلاقات مع أوغندا”.

أتوقع أن البرهان شخصيا تفاجأ بالإعلان الإسرائيلي 😂



ويبقى السؤال : ياترى من أقنع البرهان بهذه الخطوة ؟ — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) February 3, 2020

وأضاف “شتاين”: “كثيرا ما تحدث نتنياهو خلال العام الأخير على تقصير مدة رحلة الطيران من إسرائيل إلى قارة أمريكا الجنوبية”.

وتابع: “الطريق إلى هذا التغيير يمر عبر قارة إفريقيا، وبشكل أكثر دقة: السودان وتشاد ومالي والنيجر”.

وأشار إلى أن إسرائيل لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية سوى مع واحدة من هذه الدول وهي تشاد، مضيفاً “خلال الفترة الأخيرة تحدثت تقارير عديدة عن اتصالات لاستئناف العلاقات، أو على الأقل ظهور العلاقات العلنية مع باقي تلك الدول”.

وفي وقت سابق صرح نتنياهو بعد وصوله كمبالا بأن إسرائيل ستفتح سفارة لها في أوغندا.

ومجلس السيادة السوداني هيئة انتقالية من المسؤولين العسكريين والمدنيين برئاسة الفريق اول عبد الفتاح البرهان، وتشكل المجلس كجزء من اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي.

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