سعوديون عائدون من الصين
سعوديون عائدون من الصين
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وكأنهم في فندق 7 نجوم.. “شاهد” أول فيديو للسعوديين العائدين من مدينة الرعب في الصين بعد عزلهم عن العالم خوفا من كورونا

كتب وطن
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نشرت وسائل إعلام سعودية أول مقطع مصور من مكان احتجاز الطلبة السعوديين العائدين من مدينة الرعب في ومركز فيروس “ووهان”، حيث يخضعون لعزلة تامة حتى التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس القاتل.

وأظهر المقطع الذي صوره أحد الطلاب المعزولين من داخل المقر، توفر جميع احتياجاتهم الأساسية في الداخل مع رعاية طبية متميزة، فيما كان يبدو عليهم القلق واضح.

وأبانت وزارة الصحة أنه تم نقل الطلاب برفقة طواقم طبية متخصصة إلى سكن مناسب تم تجهيزه بالكامل لهم، تتوفر به العناية الطبية الكاملة حيث سيتم عزلهم احتياطيا لمدة أسبوعين، حتى يتم التأكد من سلامتهم وإجراء جميع الفحوصات المخبرية لهم للاطمئنان عليهم لضمان عدم انتقاله لأشخاص آخرين.

يذكر أن السفارة السعودية في الصين أجلت المبتعثين من مدينة ووهان التي تفشى فيها فيروس “كورونا” بطائرة خاصة وبإشراف طاقم طبي معهم بالرحلة، حيث تم عزلهم منذ وصولهم.

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