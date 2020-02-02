هل تذكرون معاذ الكساسبة الذي أحرقه داعش حيا؟.. “شاهد” شقيقه يثير الجدل في الأردن وهكذا أصبح بسبب كورونا

ضجت مواقع التواصل في الأردن بأنباء أفادت بدخول شقيق الضابط الأردني الذي قتل على يد تنظيم “داعش” الإرهابي معاذ الكساسبة، إلى الحجر الصحي فور عودته من مينة ووهان الصينية أمس السبت على متن طائرة أردنية.

ونشر جواد الكساسبة، شقيقه الذي زاره في مستشفى الحجر الصحي في الأردن، عبر صفحته على “الفيسبوك”، منشورا أعلن فيه عن زيارة أخيه في الحجر الصحي شاكرا جهود الفريق الطبي وطاقم الملكية الأردنية اللذين غامروا برحلتهم إلى الصين.

طاقم الملكية الأردنية الشجعان الكابتن كارول الربضي و المساعد جميل هلسة و باقي أفراد الطاقم، للأمانة انكم أظهرتم بطولة و… Posted by Jawad Alkasassbeh on Saturday, February 1, 2020

وقال جواد “كنت اليوم في زيارة شقيقي وعائلته وباقي الطلاب في الحجر الصحي ولم نستطع الاقتراب لخطورة الوضع والتشديدات الأمنية والصحية”.

وعبّر الكساسبة عن شكره وامتنانه لجهود طاقم الطائرة والفريق الطبي “طاقم الملكية الأردنية الشجعان الكابتن كارول الربضي والمساعد جميل هلسة وباقي أفراد الطاقم، للأمانة أظهرتم بطولة وشجاعة بالوصول إلى قلب مدينة ووهان الموبوءة بالفيروس القاتل وهبطتم فيها وحملتم على متن الطائرة مجموعة كبيرة من الأشخاص ومنهم شقيقي جودت وزوجته وأبناؤه وكان من الممكن لا قدر الله حصول ما لا يُحمد عقباه لأي سبب من الأسباب”.

هذا وقررت السلطات الأردنية منـ.ـع الصينيين الذين لم يمض على مغادرتهم الصين مدة لا تقل عن أسبوعين من دخول أراضي المملكة، وذلك على خلفية المـخـ.ـاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الداخلية الأردنية، في بيان اليوم الأحد، “قرر وزير الداخلية سلامة حماد عدم السماح لحملة جوازات السفر الصينية ممن لم يمض على تاريخ مغادرتهم الأراضي الصينية مدة لا تقل عن أسبوعين من دخول الأراضي الأردنية”

وأجلت الأردن، أمس السبت، 71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية بعد تفشي المرض في المدينة وخوفا على الطلاب.

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