“شاهد” معمر القذافي أول من اقترح “صفقة القرن” وأثار سخرية جميع الزعماء العرب ومن بينهم محمود عباس

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو قديم للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وهو يقدم اقتراحا بجامعة الدول العربية لحل القضية الفلسطينية وأثار اقتراحه سخرية الحضور.

وعاد “القذافي” إلى الواجهة بعد أيام قليلة من إعلان دونالد ترامب، عن صفقة القرن المشبوهة، إذ استذكر عدد من المغردين “صفقة القرن” التي اقترحها القذافي في إحدى قمم جامعة الدول العربية.

وتداول بعض الإعلاميين والمغردين مقطع فيديو يُظهر كلمة للقذافي في اجتماع لجامعة الدول العربية يطرح فيه وجهة نظره لحل الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل.

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ورأى القذافي حينها أن مساحة الأرض المتنازع عليها لا تسمح بقيام دولتين، مشيرا إلى أن من يطالب بهذا الحل يريد أن يبقى الفلسطينيون والإسرائيليون على صراع دائم.

واقترح الزعيم الليبي الذي قُتل عام 2011، أن تقام دولة ديمقراطية واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون فيها معا.

ويظهر في المقطع المتداول عدد من زعماء الدول العربية وهم يضحكون على اقتراح القذافي، وكان من بينهم الرئيس الفلسطينيين، محمود عباس.

يذكر أن خطة السلام الأمريكية والمعروفة بـ”صفقة القرن” تضمنت بنود أثارت غضب السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

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