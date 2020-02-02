قرار عاجل في سلطنة عمان بسبب تفشّي فيروس كورونا القاتل

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان تعليق جميع رحلات الطيران المدني بين السلطنة و جمهورية الصين الشعبية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة إنها اتخذت القرار بعد التنسيق مع وزارة الصحة العُمانية، وسيبدأ سريان القرار ابتداءً من اليوم الأحد 2 فبراير 2020م وإلى إشعار اخر.

🔴 في إطار متابعة الهيئة العامة للطيران المدني للتطورات الأخيرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، وبعد التنسيق مع وزارة الصحة @omaniMOH ،

الهيئة تعلق جميع رحلات الطيران المدني بين السلطنة و جمهورية الصين الشعبية، اعتبارًا من تاريخ 2 فبراير 2020م وإلى إشعار اخر. — الهيئة العامة للطّيران المدني (@PACAOMAN) February 2, 2020

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 304، بعدما أودى هذا الفيروس المميت بحياة 45 شخصا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي أن وتيرة تفشي الفيروس تسارعت، إذ سجلت 2590 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في عموم الصين إلى أكثر من 14380 إصابة، وفق وكالة رويترز.

وبذلك تخطى “كورونا” عدد الإصابات بفيروس “سارس” عام 2003، وسط توقعات بارتفاع عدد المصابين، لا سيما في مدينة ووهان.