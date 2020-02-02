الطيران العماني
الطيران العماني
الهدهد

قرار عاجل في سلطنة عمان بسبب تفشّي فيروس كورونا القاتل

كتب وطن
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أعلنت في سلطنة عمان تعليق جميع رحلات الطيران المدني بين السلطنة و جمهورية الشعبية بسبب انتشار المستجد.

وقالت الهيئة إنها اتخذت القرار بعد التنسيق مع وزارة الصحة العُمانية، وسيبدأ سريان القرار ابتداءً من اليوم الأحد 2 فبراير 2020م وإلى إشعار اخر.

وأعلنت اليوم الأحد أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 304، بعدما أودى هذا الفيروس المميت بحياة 45 شخصا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي أن وتيرة تفشي الفيروس تسارعت، إذ سجلت 2590 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في عموم الصين إلى أكثر من 14380 إصابة، وفق وكالة رويترز.

وبذلك تخطى “كورونا” عدد الإصابات بفيروس “سارس” عام 2003، وسط توقعات بارتفاع عدد المصابين، لا سيما في مدينة .

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