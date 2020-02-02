“فيديو” المذيع الإماراتي الذي قبّل حذاء “بن زايد” يمسح الأرض بـ”وسيم يوسف” ويصفه بـ”ممثل فاشل”

شنّ المذيع الإماراتي طارق المحياس –الذي قبّل حذاء ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ووضعه على رأسه- هجوماً حاداً وغير مسبوق على الداعية الأردني المجنس إماراتياً وسيم يوسف متهماً إيّاه بالإساءة للإمارات.

واتهم “المحياس” وسيم يوسف بأنه تعمّد “التمثيل” في الفيديو الذي نشره على حسابه في “سناب شات”.

وقال إن الفيديو من البداية وحتى النهاية إساءة للإمارات من قَبَل وسيم يوسف، ولهذا السبب ردّ عليه.

وفنّد “المحياس” مزاعم وسيم يوسف عن مكان سكنه، وبيعه سيارته لدفع تكاليف الدعوى التي رفعها ضد عدد من المغردين الإماراتيين ومن بينهم امرأة مسنة بدعوى الاساءة له، قائلاً إنه يسكن في فيلا فخمة في أبوظبي مكنة من طابقين.

واعتبر “المحياس” أن كل ما قال وسيم يوسف “كذب” ولا يمثل الامارات .

وأعلن مركز جامع الشيخ زايد الكبير انه تمّ تكليف وسيم يوسف خطيباً لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول، ولم يعد بعد الان إماماً وخطيباً لمركز جامعة الشيخ زايد الكبير.

كان وسيم يوسف أعلن صدور قرار جديد بحقه من قبل القيادة الإماراتية بتعيينه خطيبا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول بالإضافة لمهامه الحالية.



ونشر وسيم يوسف مقطعًا مصورًا تحدث فيه عن الأسباب التي دفعته لرفع نحو 19 قضية بمحاكم أبو ظبي تتعلق بالسب والشتم والقذف.

وقال يوسف إنه يتعرض للشتم والتنمر يوميًا منذ عام 2014 وهو ما تتأذى منه عائلته وأبناؤه ووالداه وكرامته، فلجأ إلى القانون لحمايته بدلًا من أن يعاملهم بالمثل، وفق تعبيره.



وأشار إلى أنه باع سيارته الخاصة بسبب إحدى القضايا التي استهلكت الكثير من الأموال لدفع رسوم المحامين، وعبر عن رفضه لمطالبات خروجه من الإمارات كونه لم يتعرض لأي أحد بالقذف أو الشتم، على حد قوله.

وأكد إمام مسجد أبو ظبي، أن ابنه تعرض للضرب والتنمر لكونه فقط ابن وسيم يوسف، وتابع “آذوني بأصلي وفصلي واسمي وعائلتي…”، مبديًا استعداده التام للتنازل عن القضايا إذا اعتذر المدّعي عليهم عن شتمهم والتعرض له.

وقال إنه جاء إلى الإمارات “حبًا وعشقًا”، وتابع كلامه للإماراتيين “حقك تخالفني لكن لا تسبني. لا تعينوا أحدًا عليّ وإن اختلفنا، فأنا مسلم. القرآن دعا لعدم سب الأصنام فما بالكم بالبشر”.

ورد مغردون على يوسف ووجهوا له اتهامات “ببيع مبادئه ومروءته وشتم كل الناس بهدف إرضاء الإماراتيين ورغم ذلك عاملوه باحتقار”.

وأشاروا إلى أن وسيم يوسف يوضح بفيديوهاته الجديدة صورة دولة الإمارات الصغيرة ومدى حجمه فيها، وذكّروه أيضًا بآرائه المثيرة للجدل.

كما لفت بعضهم إلى أن وسيم يوسف بهذا الفيديو نسف أكذوبة التسامح التي طالما تغنى بها بحق الإمارات، وهو الذي شرعن مؤخرًا لبناء “البيت الإبراهيمي” في أبو ظبي وهو مجمع للديانات السماوية الثلاث اليهودية والإسلامية والمسيحية، والذي من المنتظر الانتهاء منه في 2022، وهو الأمر الذي قوبل باحتفاء وترحيب إسرائيلي واسع.

