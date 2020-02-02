زوج عربي حدث معه ما لا تتوقعه.. ماتت الفتاة التي تزوّجها عرفياً أثناء العلاقة الحميمة!

نقلت وسائل إعلام مصرية تفاصيل واقعة صادمة حول العثور على جثة إحدى السيدات في الصحراء، والتي ماتت بعد زواج عرفي دام 5 أيام فقط.

وتبلغ قسم شرطة “بدر” بالعثور على جثة إحدى السيدات “مدربة سواقة، مقيمة بدائرة القسم” بطريق القاهرة – السويس بدائرة القسم.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن أن المجني عليها كانت مقيمة طرف زوجها عرفيًا (حداد، مقيم بدائرة القسم).

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بزواجه من المجني عليها عرفيًا منذ خمسة أيام.

وأضاف أنه حال تواجدهما بالشقة التي يقطن بها شعرت بحالة إعياء فحاول إسعافها إلا أنها توفيت فقام بالاستعانة بصديقيه (حداد – سائق) لمساعدته في التخلص من الجثة، قائلاً: “معرفتش أعمل فيها إيه رميتها في الصحراء “.

وفى سبيل ذلك، قاموا بنقل جثتها بسيارة (السائق) والتخلص منها بمكان العثور، وأمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها .

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