جثة داخل قفص غارقة في البحر تستنفر السلطات السعودية .. وهذا ما وجدوه بعد اخراجه!

رصد مجموعة من هواة الغوص شمال منطقة قيال على سواحل محافظة تبوك جثة داخل قفص غارقة في مياه البحر.

وتسبب مشهد الجثة المحبوسة بقفص معدني بخوف الغواصين الذين أبلغوا السلطات المحلية على الفور بالمشهد.

وبالفعل تحركت السلطات السعودية «حرس الحدود» الذين يتواجدون بالمكان بعد تلقيهم بلاغا من الغواصين لاستكشاف المكان.

أقرأ أيضاً: أكاذيب و”مذبحة” ووثائق سرية محرجة.. “شاهد” ما أخفته السعودية طيلة 40 عاما عن…

وتم استخراج القفص الحديدي بتواجد الشرطة من محافظة البلع والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وتم فتح القفص ليجدوا هيكلا عظميا بلاستيكيا، لجسم إنسان «دمية بلاستيكية على شكل هيكل عظمي لإنسان».

وثبت الهيكل بأسلاك معدنية داخل قفص، وعليه ملابس، مما جعل المشهد يبدو كجسد إنسان حقيقي، وتم تسليم القفص والجثة البلاستيكية للسلطات في محافظة تبوك.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb

