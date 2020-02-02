تفاصيل صادمة.. الصين بدأت تحرق جثث ضحايا كورونا وتستخدم السلاح لإجبار المصابين للخضوع للعزل الطبي

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس “كورونا” الجديد إلى 304 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين المؤكدين إلى 14.380 حالة.

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن لجنة الصحة الوطنية إن عدد الوفيات داخل البلاد بلغ 304 حالات بنهاية أمس السبت وذلك بزيادة 45 حالة عن اليوم السابق.

وعلق السياسي الكويتي، ناصر الدويلة، على الحدث الذي يهدد العالم في تغريدة رصدتها “وطن” قائلاً إن العالم يقف مشدوها امام فايروس كرونا المطور والصين تطلب مساعدة العالم لتوفير مئتي مليون كمام وقائي فكل مصانع الصين لا تلبي الطلب الهائل ” و ما يعلم جنود ربك الا هو ” والسؤال ماذا لو تطور الفايروس و انتشر في العالم نسأل الله العافية من كل سيئ الاسقام ومن كل داء.

يقف العالم مشدوها اما فايروس كرونا المطور و الصين تطلب مساعدة العالم لتوفير مئتي مليون كمام وقائي فكل مصانع الصين لا تلبي الطلب الهائل " و ما يعلم جنود ربك الا هو " والسؤال ماذا لو تطور الفايروس و انتشر في العالم نسأل الله العافيه من كل سيئ الاسقام ومن كل داء — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) February 2, 2020

وكشف الدويلة عن أن الصين بدأت تحرق الجثث وتستخدم السلاح لإجبار المصابين للخضوع للعزل الطبي وتعزل مدن فيها عشرات الملايين وتخفي مدى انتشار المرض وحجم الوفيات ولله الامر من قبل و من بعد نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يدفع عنا السوء و الامراض و الوباء وسيئ الادواء.

الصين بدات تحرق الجثث و تستخدم السلاح لاجبار المصابين للخضوع للعزل الطبي و تعزل مدن فيها عشرات الملايين و تخفي مدى انتشار المرض و حجم الوفيات و لله الامر من قبل و من بعد نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يدفع عنا السوء و الامراض و الوباء وسيئ الادواء — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) February 2, 2020

وقد سُجلت كل حالات الوفيات الجديدة التي أعلنت عنها الصين في إقليم هوبي بؤرة انتشار الفيروس.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في أنحاء الصين يوم السبت إلى 2590 شخصا ليسجل العدد الإجمالي للإصابات 14380 حالة حتى الآن.

وأفادت تقارير إلى أن هذا الفيروس القاتل الذي ظهر في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من الصين، انتقل في أقل من 3 أسابيع إلى عشرات الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت “حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي”.