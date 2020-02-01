“شاهد” ميس حمدان تثير الجدل بوصلة رقص ساخنة وإيحاءات مثيرة:” أتحدى جوهرة مع فرق التضاريس”

في وقت قياسي تصدرت الفنانة ميس حمدان، تريند مؤشر البحث جوجل بسبب مقطع فيديو نشرته على حسابها على موقع إنستجرام.

وظهرت ميس حمدان في الفيديو الذي أحدث ضجة كبيرة وغضب بين النشطاء ما دفعها لحذفه لاحقا، وهى ترقص بشكل مثير وبطن مكشوف وتؤدي بإيحاءات مثيرة.

#ميس_حمدان مثلت وغنت وقدمت وهلأ صار وقت الرقص! وعم تتحدى الراقصة جوهرة🙄🙄🙄 pic.twitter.com/NcnUHjaeLo — hussien borji 🇱🇧 (@Hussienborji) January 31, 2020

وعلقت ميس حمدان على الفيديو وكتبت: “لو جوهرة اعتذرت عن فرح أروح أسدّ مكانها”، ولكن يبدو أنها لم تتوقع حجم الهجوم الذي تعرضت له مما دفعها لحذفه بعد ساعات قليلة من نشره.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر بها ميس مقاطع فيديو لها وهي ترقص، فقد سبق وأن نشرت مقطع فيديو ظهرت من خلاله، وهى ترقص مع أبناء أشقائها الصغار، موكدة حرصها على تعليمهم الرقص.

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كما قامت ميس بنشر بعض من الصور منذ فترة خلال احتفالها برأس السنة والكريسماس وكانت مرتدية خلال الصور شخصية جوكر والتى جسدها الممثل واكين فينكس فى الفيلم الذي حقق نجاح كبير أثناء عرضه بينما انتقدها الجمهور بشكل كبير من خلال تلك الصور وتعرضت للكثير من الانتقادات بسبب تلك الصور التى قامت بنشرها.

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