فيديوهات تحرش بفتيات تُشعل السعودية .. شاهدوا وقاحة المتحرشين الى أين وصلت في مملكة “بن سلمان”!

شهدت السعودية خلال ساعات معدودة واقعتا تحرش بفتيات في الشارع العام وثقتها الكاميرات وانتشرت المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وتسببت بردود فعل غاضبة.



حادثة التحرش الأولى شهدها سوق الدواسر (جنوب الرياض) وقام بها شاب ملثم.

ويظهر فيديو فتاة كانت تقف أمام أحد المحلات، قبل أن يتجه إليها المتحرش ويقترب منها ويفعل حركة غير أخلاقية، ويعود مرة أخرى ويكررها عدة مرات.

https://www.youtube.com/watch?v=AkGYS1V85dE

ولم يكتفِ المتحرش بهذه الحركات، حيث اقترب منها مرة أخرى وحاول ضمها إليه، لتقوم بدفعه بعيداً، ليهرب بعدها من المكان.



أما حادثة التحرش الثانية، فقد شهدتها مدينة عرعر شمال السعودية.



وانتشر مقطع فيديو، يظهر شابا، وهو يقود سيارته ويتلفظ على مواطنة بألفاظ وعبارات خادشة.



وفي وقت لاحق، ذكر حسابات سعودية أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الشاب.



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